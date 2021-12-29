آغاز عملیات اجرایی واحد بخار نیروگاه رودشور از هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حسن طرزطلب، مدیرعامل برق حرارتی اظهار کرد: فاز نخست نیروگاه رودشور با برخورداری از سه واحد گازی به ظرفیت ۷۹۲ مگاوات در سال ۱۳۸۶ به بهرهبرداری رسیده و اکنون روند ساخت فاز دوم این مجموعه با برخورداری از یک واحد بخار ۳۴۵ مگاواتی و تبدیل این نیروگاه به یک مجموعه سیکلترکیبی در حال اجرا است.
وی ادامهداد: بازده بخش بخار این نیروگاه حدود ۵۷ درصد و ضریب دسترسی آن ۹۵ درصد است که با تبدیل این مجموعه به یک نیروگاه سیکلترکیبی سالیانه حدود ۷۲۰ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت صرفهجویی خواهد شد.
مدیرعامل برق حرارتی گفت: پیشرفت پروژه بخش بخار نیروگاه حدود ۶۸ درصد است و روند ساخت این واحد از چندی قبل متوقف شده بود که مقرر شد از هفته آینده کار عملیات اجرایی این بخش مجدد با سرعت مناسبی آغاز شود و از سوی مقابل سرمایهگذار پروژه نیز LC طرح را تمدید و تا انتهای دیماه قابل برداشت کند.
وی افزود: براساس برنامهریزی انجام شده مقرر شد با تسریع در عملیات اجرایی این پروژه از سوی گروه مپنا بتوانیم واحد بخار ۳۴۵ مگاواتی این نیروگاه را زمستان سال آینده به شبکه سراسری برق کشور متصل کنیم.
مدیرعامل برق حرارتی، اجرای این پروژه را جزو طرحهای بسیار مهم صنعت برق برای کشور و استان تهران برشمرد و گفت: این طرح نخستین پروژه نیروگاهی سیکلترکیبی است که در آن سه واحد گازی و یک واحد بخار به یکدیگر متصل میشوند.
نیروگاه رودشور در شهرستان زرندیه استان مرکزی و در کیلومتر ۴۳ آزاد راه تهران- ساوه واقع شده است.
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