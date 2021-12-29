نیازمند عزم و ورود جدی سپاه و بسیج در نظارت بر بازار هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان آبیک، ضمن تاکید بر اهتمام مدیران در شرکت و پیگیری مصوبات جلسه مذکور اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده، موضوع بازار است که کوتاهی برخی مدیران موجب دامن زدن به این نارضایتی‌ها شده است.

وی افزود: هر واحد نانوایی متخلف چنانچه در کارنامه خود در طول خدمت بیش از ۱۰ تذکر در حوزه عدم رعایت بهداشت، پایین بودن کیفیت نان، کسر وزن چانه‌ها و … داشت در اسرع وقت درخواست ابطال سهمیه صادر و سهمیه روزانه به صورت بسته تشویقی بین ۳ نانوایی همجوار تقسیم شود.

فرماندار شهرستان آبیک ادامه داد: در اوج شیوع کرونا و خستگی کادر درمان، بسیج و سپاه در قالب طرح شهید سلیمانی وارد میدان شده و به کمک کادر پزشکی و درمان آمدند و امروز در حوزه معاش مردم، کارد به استخوان رسیده و کوتاهی دستگاه‌های ذیربط در حوزه نظارت بر بازار بویژه صمت و اتاق اصناف در شهرستان، صدای مردم را درآورده است و نیازمند عزم و ورود جدی سپاه و بسیج در این حوزه هستیم.

احمدپور اضافه کرد: با هر فروشنده و بازاری که به قانون دهن کجی می‌کند، حرمت را نگه نمی‌دارد و با گرانفروشی و احتکار به مردم خیانت می‌کند، با ابزارهای قانونی برخورد قاطع و سریع خواهیم داشت.

به گفته وی هیچ بازرس و ناظری حق بی حرمتی ندارد ما مرجع تشخیص کسب حلال و حرام نیستیم، وظیفه مجری اجرای قانون است، قضاوت کار دستگاه قضا است‌.

این مسئول از قرار ندادن خود در جایگاه دیگران ابراز تأسف کرد و افزود: امروز جامعه توان التهاب ندارد، با متخلفین به شدت برخورد قانونی داشته باشید، لیکن هیچ بازرسی حق ندارد هیجانی عمل کند.

احمدپور اذعان کرد: خواسته امام جمعه شهرستان آبیک مبنی بر معرفی گرانفروشان در نماز جمعه را در جلسه شورای تأمین، مطرح و تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی اولین وظیفه فرمانداری را تأمین معاش مردم ذکر کرد و افزود: حامی صنف متخلف نیستیم بلکه مدافع ۹۵ هزار نفر از مردم هستیم و با صنوف متخلف برخورد قاطع خواهیم داشت.

این مسئول ادامه داد: گرانفروشان و احتکار کنندگان خائنین به مردم، دولت و نظام هستند و در این مقطع زمانی، تعزیرات بیشترین میزان جریمه را درخصوص متخلفین اعمال کند.