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۸ دی ۱۴۰۰، ۲۰:۱۲

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن:

تراکتور در فاز حمله احساسی عمل کرد/ ذوب آهن ۸۰درصد تغییر کرده است

تراکتور در فاز حمله احساسی عمل کرد/ ذوب آهن ۸۰درصد تغییر کرده است

تبریز- سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن گفت: تراکتور در حملات احساسی عمل کرد ولی ما هوشیار بودیم و توانستیم سه امتیاز مهم را در تبریز کسب کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار عصر چهارشنبه در نشست خبری بعداز بازی دو تیم تراکتور و ذوب آهن گفت: به این پیروزی احتیاج داشتیم و عملکردمان خوب بود.

وی با بیان اینکه در نیمه اول تیم برتر زمین بودیم و بازی خوبی انجام دادیم، گفت: در نیمه دوم طبیعی بود که تراکتور به عنوان میزبان فشار را افزایش دهد و بیشتر در حملات احساسی بودند.

تارتار با اشاره به اینکه ما توانستیم در توپ‌های اول و دوم موفق‌تر عمل کنیم، ابراز داشت: اگر مقداری در انتقال توپ بهتر عمل می‌کردیم می‌توانستیم موقعیت‌های بیشتری کسب کنیم. در هر صورت سه امتیاز ارزشمند این بازی را کسب کردیم.

سرمربی ذوب آهن با تاکید بر اینکه تیم ما نسبت به فصل قبل ۸۰ درصدش تغییر کرده و به هرحال با این شرایط باید نیم فصل اول را بگذرانیم، گفت: به داشتن چنین بازیکنانی افتخار می‌کنم که در این سرما جانانه جنگیدند و این برد را به هوادارانی تقدیم می‌کنیم که فقط ذوب آهن را دوست دارند.

وی گفت: در نیم فصل دوم با جذب نفرات دیگر بهتر می‌شویم و به روزهای خوب مان باز می‌گردیم.

کد مطلب 5387538

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