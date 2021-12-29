حضرت زهرا (س) الگو و رهبر تمام عیار اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه سعیدی نژاد شامگاه چهارشنبه در نشست منطقه‌ای غرب استان مازندران با عنوان نهضت پیشرفت بانوان، مبلغان توانمند، بانوان نخبه و فرهیخته طرح ایران ۱۴۴۰، مربیان طرح رفیقانه اظهار داشت: حضرت سلام الله علیها رهبر تمام عیار اجتماعی هستند و اگر زنان به درستی وظیفه اجتماعی شأن را بشناسند باید مقام اجتماعی حضرت زهرا (س) را مطالعه کنند.

وی در ادامه افزود: تبیین جایگاه ولایت برای حضرت زهرا سلام الله علیها اولی بود و امروز زنان ما باید جایگاه رهبری خودشان را در پیشرفت اسلامی ایرانی پیدا کنند و این حضرت را الگو قرار دهند.

سعیدی نژاد با اشاره به شکل گیری نهضت بانوان گفت: نهضت بانوان با هدف پیشرفت بانوان و با تعریف جایگاه والا برای بانوان در شکل گیری پیشرفت ایرانی اسلامی، کار خود را شروع کرده است و ما در نهضت پیشرفت بانوان ناظر به مأموریت سازمان تبلیغات و ظرفیت‌های بانوان سراغ چندین مسئله اولویت دار رفتیم و اولین مسئله محاصره تبلیغاتی دشمن است زیرا در این زمینه دشمن برای ترویج ناامیدی تلاش می‌کرد اما در مقابل مقام معظم رهبری امید بخشی در جامعه را مطرح کردند.

مدیرکل فرهنگی امور بانوان تبلیغات اسلامی با اظهار اینکه هدف دشمن ایجاد ناامیدی و ناکارآمد نشان دادن نظام و مآیوس کردن مردم از حرکت انقلاب است، افزود: پیشنهاد ما طبق فرمایش مقام معظم رهبری شکل دهی تشکل فراگیر مردمیِ بانوان در امر تببین است و ما چندین عملیات را شروع کردیم از جمله عملیاتی با عنوان حرف آورد و طرح رفیقانه است و با توجه به ظرفیت ویژه ای در دختران نوجوان وجود دارد باید به آن توجه شود.

وی درادامه اذعان کرد: ستاد نهضت پیشرفت بانوان استان به‌عنوان یکی از حلقه‌های میانی بین سازمان و مردم می‌تواند نقش مهمی در رسیدن به اهداف عالیه انقلاب اسلامی ایفا کند، از این رو توانمند سازی بانوان در ابعاد مختلف یکی از برنامه‌های مهم سازمان است.