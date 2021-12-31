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۱۰ دی ۱۴۰۰، ۱۴:۴۶

« جلسه حضوری برگزار می‌شود»

پاسخ امیدوارکننده AFC برای جلوگیری از حذف استقلال و پرسپولیس

پاسخ امیدوارکننده AFC برای جلوگیری از حذف استقلال و پرسپولیس

به گفته وزیر ورزش و جوانان ایران، کنفدراسیون فوتبال آسیا در پی ارسال مستندات و مدارک برای جلوگیری از حذف دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، جلسه‌ای حضوری برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه گذشته آخرین مهلت تعیین شده برای سه باشگاه استقلال، پرسپولیس و گل گهر سیرجان بود تا تمام مدارک و دفاعیات لازم برای رفع ایرادات کنفدراسیون فوتبال آسیا را به این نهاد ارسال کنند.

AFC ایرادات زیادی را از نمایندگان ایران بخصوص استقلال و پرسپولیس در زمینه دولتی بودن باشگاه‌ها، مالکیت مشترک، بدهی کلان مالیاتی و… گرفته بود و به گفته اعضای کمیته بدوی و استیناف صدور مجور حرفه‌ای، بیش از ۴۰۰ صفحه ایراد برای هر دو باشگاه ارسال شده بود.

همین مسائل باعث شد تا بحث حذف استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان ۲۰۲۲ آسیا قوت بگیرد و هنوز این بحث پابرجاست چرا که خیلی‌ها اعتقاد دارند AFC مدارک بارگذاری شده پرسپولیس و استقلال را قبول نمی‌کند و ایرادات به حدی زیاد است که جای امیدواری باقی نمی‌ماند.

با این حال حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان مدعی شد هنوز روزنه‌های امید برای جلوگیری از حذف دو باشگاه وجود دارد. وی به تشریح پاسخ نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران پرداخت و گفت: روز گذشته پاسخ AFC آمد. نکاتی در آن نوشته و قرار است به زودی زمان دفاع از مدارک را اعلام کنند.

سجادی که در حاشیه مسابقات تیروکمان انتخابی تیم ملی دانشجویان صحبت می‌کرد، افزود: در نامه اشاره شده است مواردی که شما آقای وزیر منعکس کردید، در جلسه حضوری برای دفاع از مستندات قابل طرح است.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: این خبر خوبی است که جلسه‌ای حضوری برگزار می‌شود.

سجادی یادآور شد: ما حُسن نیت را به کنفدراسیون فوتبال آسیا نشان دادیم. AFC همین استانداردها را می‌خواهد و با کسی دعوا ندارد. ان‌شاءالله که خبرهای خوبی در راه باشد.

کد مطلب 5388616

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    نظرات

    • یاسر IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
      13 8
      پاسخ
      امسال نوبتی هم باشه نوبت به فینال رفتن پرسپولیسه انشاا برمیگردیم آسیا
      • کیومرث IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
        7 11
        دقیقا نوبتی شده دیگه بین دوتیم بزرگ غرب اسیا پرسپولیس و لهلال
      • احسان IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
        4 5
        نه بابا فینال چیه نوبت قهرمانی بیستم پیروزی
      • دخى پرسپوليسى IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
        6 3
        ایشالا قهرمانى💪🏻
    • استقلالي IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
      9 6
      پاسخ
      بريم براي سومي
    • صبا عرب IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
      8 2
      پاسخ
      ما نباید بزاریم که استقلال تهران و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا حذف بشوند
    • حسین پورزاد پرسپولیسی🌷🌷🌷 IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
      1 8
      پاسخ
      بهتر شد که پرسپولیس واستقلال حذف شدند والا با این تحریم ها مشکلات مالی بازیکنان که در پیراهن تیم نییتند نه بوی قهرمانی میاد نه بازی های خوب ودوم باید دولت تکلیف هردو تیم مشخص کن یا دولتی که از مالیات ودارایی دیگه بحثی نباش یا واگدار کنند هردو تیم تا صاحبان اصلی هردو باشگاه مشخص باش دیگه مسخره بازی ب
    • IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
      5 3
      پاسخ
      آدمهای تاریخ مصرف گذشته بالاخره دو باشگاه بزرگ ایران حذف کردند

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