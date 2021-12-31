پاسخ امیدوارکننده AFC برای جلوگیری از حذف استقلال و پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه گذشته آخرین مهلت تعیین شده برای سه باشگاه استقلال، پرسپولیس و گل گهر سیرجان بود تا تمام مدارک و دفاعیات لازم برای رفع ایرادات کنفدراسیون فوتبال آسیا را به این نهاد ارسال کنند.
AFC ایرادات زیادی را از نمایندگان ایران بخصوص استقلال و پرسپولیس در زمینه دولتی بودن باشگاهها، مالکیت مشترک، بدهی کلان مالیاتی و… گرفته بود و به گفته اعضای کمیته بدوی و استیناف صدور مجور حرفهای، بیش از ۴۰۰ صفحه ایراد برای هر دو باشگاه ارسال شده بود.
همین مسائل باعث شد تا بحث حذف استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان ۲۰۲۲ آسیا قوت بگیرد و هنوز این بحث پابرجاست چرا که خیلیها اعتقاد دارند AFC مدارک بارگذاری شده پرسپولیس و استقلال را قبول نمیکند و ایرادات به حدی زیاد است که جای امیدواری باقی نمیماند.
با این حال حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان مدعی شد هنوز روزنههای امید برای جلوگیری از حذف دو باشگاه وجود دارد. وی به تشریح پاسخ نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران پرداخت و گفت: روز گذشته پاسخ AFC آمد. نکاتی در آن نوشته و قرار است به زودی زمان دفاع از مدارک را اعلام کنند.
سجادی که در حاشیه مسابقات تیروکمان انتخابی تیم ملی دانشجویان صحبت میکرد، افزود: در نامه اشاره شده است مواردی که شما آقای وزیر منعکس کردید، در جلسه حضوری برای دفاع از مستندات قابل طرح است.
وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: این خبر خوبی است که جلسهای حضوری برگزار میشود.
سجادی یادآور شد: ما حُسن نیت را به کنفدراسیون فوتبال آسیا نشان دادیم. AFC همین استانداردها را میخواهد و با کسی دعوا ندارد. انشاءالله که خبرهای خوبی در راه باشد.
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