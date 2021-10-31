مشکل اصلی صدور مجوز حرفه ای مالکیت مشترک بود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آجورلو با حضور در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری درباره آخرین وضعیت باشگاه استقلال تهران گفت: در ابتدا عرض می‌کنم که خدا را شکر مجوزی که لازم بود، صادر شد. به همه هواداران عزیز تبریک عرض می‌کنم. از وزیر محترم و معاونین محترمشان و برادر عزیزمان آقای عزیزی خادم و بهاروند و تک تک دوستان مثل مصطفوی و کمیته استیناف تشکر می‌کنم. امروز درباره یک موضوع جدی صحبت کردیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران درباره صدور مجوز حرفه‌ای در آخرین لحظات از سوی کمیته استیناف این نهاد افزود: برای اینکه مردم مطلع باشند که موضوع چیست، معیارهای AFC برای صدور مجوز حرفه‌ای پنج معیار است. مثلاً مدارک پزشکی بازیکنان پایه و بزرگسالان - برنامه‌های آموزشی پایه و بزرگسالان، زیر ساخت‌ها مثل استادیوم، مدارک مربوط به مسائل مالی مدیریتی، معیار حقوقی بحث بعدی است که شامل اساسنامه، چارت تشکیلاتی و… است و معیار پنجم صورت‌های مالی و … است.

وی ادامه داد: این پنج معیار حدود ۶۰۰ صفحه فرم دارد. زمانی که باید آغاز می‌شد، از اوایل خرداد امسال تا پایان ۱۰ مهر سال جاری بود. پس شما از اوایل خرداد برای این موضوع فرصت داشتید.

او درباره سهل انگاری‌های صورت گرفته از مدیران گذشته باشگاه یادآور شد: مایل نیستم درباره گذشته صحبت کنم. من از سوم مهر آمدم و چند روزی فرصت داشتیم. تلاش شبانه روزی کردیم و فرم‌ها را پر کردیم. فکر نمی‌کنم مشکل خاصی داشته باشیم. جلسه امشب ما باید به سمت خوشحالی هواداران استقلال، پرسپولیس و تراکتور باشد.

آجورلو تاکید کرد: طبیعتاً مشکلاتی بوده است و آنچه که از دوستان در استیناف سوال شده، فقط ممکن است که در مدیریت وزارت بوده باشد. یعنی در خصوص مالکیت دو باشگاه باشد. با توجه به اینکه در دوران آقای سلطانی‌فر و دوستان، زحمت کشیده بودند و فرآیند واگذاری را طی کرده بودند، بعد هم دکتر سجادی فرآیند را دنبال کردند و به تصویب آقای رئیس‌جمهور رسید و الان دکتر دهقان به دنبال واگذاری و انجام آن هستند. از آقای بهاروند، عزیزی خادم و دوستان تشکر می‌کنم که سه ماه فرصت گرفتند. اما اینکه برای آینده باید چه کرد، باید به این سمت برویم که چه کنیم تا در سال بعد این مشکل نباشد نه اینکه بگوییم امروز چه اتفاقاتی افتاده است.

مدیرعامل باشگاه استقلال درباره انتشار اخبار ضد و نقیض درباره صحت موضوع صدور مجوز حرفه‌ای گفت: به نظرم می‌رسد باید جنبه امیدبخش به فوتبال کشور را در نظر داشته باشیم. اگر قرار باشد که با اخبار و فضای مجازی و … که البته خوب هستند، بخواهیم به مردم شوک بدهیم، درست نیست. بعضی از هواداران همانطور که آقای صدری سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت، راهی بیمارستان شدند و نگران بودند. صدا و سیما و رسانه‌ها و فضای مجازی باید به آرامش فوتبال ایران کمک کنند. که امروز استقلال، پرسپولیس و تراکتور در این فضا هستند.

او با اشاره به عدم رسیدگی به مشکلات قدیمی تاکید کرد: به نظرم اینجایی که پاشنه آشیل همه در فوتبال است، نه مقصرش ما هستیم و نه پرسپولیس. نباید فرآیند ۴۰ ساله را بگوییم امروز شما به تنهایی باید جواب دهید. می‌خواهید مشکل را تمام کنید؟ دست به دست هم بدهیم. نمی‌شود همه فوتبال را از صدری، زنوزی و … بخواهیم. این یک همت ملی می‌خواهد.

آجورلو تصریح کرد: من واقعاً نمی‌خواستم مصاحبه کنم. در این یک ماه من مصاحبه نکردم. می‌خواستم چهارتا کار انجام دهم و بعد در محضر مردم حاضر شوم و بگویم مردم عزیز، ولی نعمتان ما، من این کارها را کردم. من احساس کردم که امروز هواداران استقلال نگران هستند و به همین دلیل عهدی که با خودم بسته بودم را شکستم و آمدم صحبت کنم.

وی خاطرنشان کرد: من از کمیته بدوی تشکر می‌کنم به ما عیبمان را گفتند. من از استیناف هم متشکرم که به ما فرصت بر طرف کردن عیب را داد. لازم نیست جار و جنجال کنیم و مردم را اذیت کنیم.

آجورلو درباره حل پرونده مربوط به حرفه‌ای سازی باشگاه استقلال در دوران مدیرعاملی خود گفت: به هواداران عزیز عرض کنم که روزی که من آمدم، به من گفتند چهار پنج روز بیشتر فرصت نداریم. گفتم چه کار کنیم؟ یک تیم آوردم که شبانه‌روز کار کردند و در طول روز سه ساعت می‌خوابیدند.

وی تاکید کرد: من درباره خودم حرف می‌زنم و به گذشته خرده نمی‌گیرم. اشکالی ندارد که من خودم را تجهیز کردم و همکارانم این فرم‌ها را پر کردند. اجازه دهید در فرمت‌های موجود، ابهامات را در این فرصت سه ماهه اشکالاتمان را بر طرف کنیم.

وی درباره آخرین وضعیت همکاری با اسپانسر تاکید کرد: من در مورد اسپانسر صحبت نمی‌کنم. ما نمی‌خواهیم چیزی را بفروشیم. ما قرار است تولد ثروت کنیم. تولید ثروت یعنی اینکه من باید کار کنم. شبانه روز باید از ظرفیت‌های باشگاه استقلال استفاده کنم و تولید پول کنم. همین الان با بحث تبلیغات دور زمین، هر بازی ما می‌توانیم ۱۰ میلیارد درآمد کسب کنیم. یعنی می‌توانیم دو برابر پارسال پول در بیاوریم.

آجورلو ادامه داد: من از آقای جبلی رئیس صدا و سیما می‌خواهم که اجازه دهند ما از فرصت‌های محتوایی‌مان پول تولید کنیم. چرا باید از فرصت‌های محتوایی فوتبالی ایران در صدا و سیما استفاده کنم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پایان درباره موارد مربوط به حق پخش تلویزیونی تاکید کرد: درباره پخش زنده ان‌شاءالله صحبت می‌کنیم ولی درباره پخش غیر زنده که مال ماست.

وی در پایان مدعی شد: از محتوای غیر زنده فوتبال استقلال قول می‌دهم هزار میلیارد پول در بیاورم. اگر این پول را به دست آورم، سال بعد آقای اولیایی به عنوان عضو کمیته صدور مجوز حرفه‌ای بازهم من را بدهکار می‌داند؟