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۱۰ دی ۱۴۰۰، ۱۵:۳۲

طی اطلاعیه‌ای اعلام شد؛

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیتی در توئیتر ندارد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیتی در توئیتر ندارد

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اخبار انتشار یافته بر اساس توئیت جعلی به نقل از «محمدباقر ذوالقدر» را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت، برخی کانال‌های تلگرامی، مطالبی را بر اساس یک توئیت جعلی به نقل از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتشر کرده‌اند که از احتمال بررسی موضوع FATF پس از توافق هسته‌ای و راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها خبر می‌دهد.

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه محمدباقر ذوالقدر در توئیتر فعالیت ندارد و با تکذیب خبرسازی اخیر، از رسانه‌های گروهی خواست تا اخبار رسمی را بر اساس مصاحبه‌های دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و اطلاعیه‌های این نهاد تنظیم کنند و از گمانه‌زنی بر اساس اخبار غیرموثق پرهیز کنند.

کد مطلب 5388670
زهرا علیدادی

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