به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به انتشار مصاحبه‌ای در فضای مجازی مبنی بر حذف الزام تزریق واکسن و داشتن آزمایش منفی کرونا به عنوان شرط ورود به فضای آموزشی مدارس، عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که همواره در جلسات متعددی که با عزیزان آموزش و پرورش و متولیان امر برگزار شده است این بوده که اگر نظام مراقبت در مدارس اجرایی شود دغدغه وزارت بهداشت برای مدیریت و کاهش سویه بیماری در بین دانش آموزان در مدارس کمتر خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز این امر محقق نشده است لذا نسخه صفر هفت ابلاغی همچنان باقی است و داشتن تست منفی پی سی آر برای افرادی که واکسن دریافت نکرده‌اند، جهت حضور در مکان‌هایی همچون مدرسه الزامی است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: حضور مجازی و یا حضور در ساعاتی غیر از زمانی که افراد واکسینه شده در مدارس حضور دارند، یکی از موضوعاتی بود که در جلسات متعدد با عزیزان آموزش و پرورش مطرح شده است.

حیدری تصریح کرد: تاکنون مصوبه‌ای ابلاغی از ستاد ملی کرونا مبنی بر عدم الزام داشتن تست پی سی آر نداشته‌ایم؛ هرچند تاکید شده است اگر راهکاری وجود دارد، دنبال شود. موضوع در کمیته تخصصی ستاد کرونا مطرح شده و همچنان منتظر مصوبه هستیم.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر، وزارت کشور هم در نامه‌ای به وزارت بهداشت اعلام کرده است با توجه اینکه سامانه امید ابلاغ شده برای آنکه در تمام سازمان‌ها و نهادها و جامعه به صورت هوشمندانه رفع محدودیت‌ها را داشته باشیم، تست پی سی آر الزامی نیست که این موضوع هم به جا است، هرچند با توجه به عدم استقرار کامل این سامانه در همه مدارس باز هم باید با وسواس این موضوع را دنبال کرد تا ان‌شاءالله مسئولان مدارس نسبت به ورود این عزیزان دقت لازم را داشته باشند.