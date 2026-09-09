روته فاش کرد؛ کاسبی ۱۰ میلیارد دلاری آمریکا از جنگ اوکراین 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مارک روته، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، تأکید کرد که کی‌یف طی سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد دلار از متحدان خود برای خرید تسلیحات آمریکایی دریافت کرده است.

روته دیروز در جریان نشست «گروه تماس برای دفاع از اوکراین» اظهار داشت: متحدان طی سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد دلار را به فهرست اولویت‌های نیازهای اوکراین و فروش خارجی تسلیحات نظامی آمریکا به این کشور اختصاص داده‌اند.

وی افزود که این مبلغ شامل ۳.۵ میلیارد دلار از وام حمایت از اوکراین متعلق به اتحادیه اروپا نیز می‌شود.

دبیرکل ناتو مدعی شد که این امر نشانه‌ای ملموس از همکاری میان اتحادیه اروپا و ناتو برای حمایت از اوکراین و نمونه دیگری از افزایش حمایت‌های اروپا است.

در همین راستا، روسیه اعلام کرده است که ارسال تسلیحات به اوکراین مانع از دستیابی به توافق شده و باعث مشارکت مستقیم کشورهای عضو ناتو در این درگیری می‌شود.

از سوی دیگر، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفت که هرگونه محموله شامل سلاح برای اوکراین، هدف مشروع روسیه خواهد بود.