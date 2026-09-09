تداوم ناپایداری جوی در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، طی امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور، جو استان اردبیل همچنان ناپایدار خواهد بود و در این مدت هوای خنک در استان حاکم میشود.
همچنین آسمان استان در بیشتر ساعات ابری و مهآلود پیشبینی شده و وزش باد شرقی و بارش باران ریزه و باران، بهویژه در نوار شرقی و مناطق شمالی استان، دور از انتظار نیست.
در برخی مناطق استان، بهویژه مناطق کوهستانی و ارتفاعات، طی ساعات بعد از ظهر و شب احتمال وقوع رگبار باران و رعد و برق وجود خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، از روز پنجشنبه ۱۹ شهریور تا ظهر روز جمعه، از میزان ابرناکی در طول روز کاسته شده و دمای هوا نیز بهتدریج افزایش خواهد یافت.
با این حال، از بعد از ظهر روز جمعه تا اواخر وقت شنبه، با عبور موجی کوتاه از استان، بار دیگر بر میزان ناپایداریهای جوی افزوده خواهد شد و در برخی مناطق رگبار باران و رعد و برق پیشبینی میشود.
اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره کل هواشناسی استان اردبیل، بر لزوم توجه به شرایط جوی و رعایت نکات ایمنی در مناطق مستعد بارش و ارتفاعات تأکید کرده است
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