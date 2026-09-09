پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز چهارشنبه ۱۸ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح چهارشنبه در تشریح پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان اظهار کرد: طی امروز چهارشنبه هجدهم شهریور، در ساعات بعدازظهر و شب همچنان افزایش سرعت باد در شرق خلیج فارس و تنگه هرمز و رشد ابر در ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ارتفاعات استان به‌ویژه شهرستان‌های بشاگرد، حاجی‌آباد و ارتفاعات غربی، رشد ابر همراه با رگبار باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در برخی نقاط مرکزی استان که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل است.

حمزه‌نژاد با اشاره به هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۰ گفت: تقویت نقطه‌ای بارش‌ها در برخی ارتفاعات استان طی ساعات بعدازظهر و شب امروز و فردا، پنجشنبه ۱۹ شهریور، پیش‌بینی شده است.

وی توصیه کرد: با توجه به احتمال رگبار و رعدوبرق، شهروندان از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی در این مناطق خودداری کنند.

تلاطم دریا در تنگه هرمز و شرق خلیج فارس

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان درباره وضعیت دریایی استان نیز گفت: دریا تا ساعات ظهر امروز نسبتاً آرام است، اما از ساعات بعدازظهر با افزایش بادهای جنوب‌غربی تا شمال‌غربی، محدوده تنگه هرمز و شرق خلیج فارس متلاطم خواهد شد.

حمزه‌نژاد بیشینه سرعت باد در این مناطق را ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا را حدود ۱۲۰ سانتیمتر اعلام کرد و افزود: در برخی نقاط دریایی وقوع گردوخاک و کاهش موقت دید افقی نیز دور از انتظار نیست.

وی توصیه کرد: شناورهای سبک و صیادی در ساعات یادشده از تردد دریایی خودداری کنند.

افزایش شدت بادهای جنوب‌شرقی از جمعه

حمزه‌نژاد با اشاره به شرایط جوی روزهای آینده بیان کرد: روز پنجشنبه ۱۹ شهریور، مطابق هشدار زرد دریایی شماره ۳۳، افزایش بادهای جنوب‌غربی تا شمال‌غربی و تلاطم دریا در تنگه هرمز و شرق خلیج فارس در ساعات بعدازظهر و شب تداوم خواهد داشت.

وی ادامه داد: روز جمعه ۲۰ شهریور، با تغییر جهت وزش باد به جنوب‌شرقی، مناطق دریایی استان با افزایش بادهای جنوب‌شرقی متلاطم خواهد شد و طی روزهای شنبه و یکشنبه، ۲۱ و ۲۲ شهریور، بر شدت وزش بادهای جنوب‌شرقی و تلاطم دریا در مناطق دریایی استان افزوده می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در پایان درباره وضعیت دمایی استان گفت: تا روزهای پایانی هفته، نوسانات یک تا ۲ درجه‌ای دما در هرمزگان مورد انتظار است.