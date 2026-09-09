فرسودگی دانشگاه و مشکلات معیشتی استادان زنگ خطر مهاجرت نخبگان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشاریفر صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص مهمترین چالش و خطر برای آینده دانشگاه شیراز را چه موضوعی می دانید؟ گفت: یکی از مهمترین مشکلات دانشگاهها، کمبود منابع مالی پایدار است و دانشگاه نمیتواند برای برنامهریزیهای بلندمدت روی منابع موجود حساب کند.
دانشگاه شیراز با فرسودگی جدی زیرساختها مواجه است
رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به سابقه و جایگاه این دانشگاه افزود: دانشگاه شیراز پیش از انقلاب از امکانات بسیار مناسبی در حوزههای مختلف برخوردار بود و زیرساختهای خوابگاهی و آزمایشگاهی آن در سطح بسیار خوبی قرار داشت، اما بهتدریج نتوانستیم متناسب با نیازهای روز، این زیرساختها و تجهیزات را توسعه و نوسازی کنیم.
افشاریفر ادامه داد: امروز دانشگاه شیراز بهشدت با فرسودگی زیرساختها و کمبود تجهیزات و امکانات مواجه است و این موضوع در کنار سایر مشکلات، بر انگیزه اعضای هیئت علمی نیز تأثیر گذاشته است.
حمایت از معیشت استادان باید جدی گرفته شود
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه انسانی دانشگاهها گفت: اگر قرار است دانشگاهها بتوانند نقش خود را در توسعه کشور ایفا کنند، باید از استادان و کارکنان حمایت شود و وابستگی دانشگاهها به منابع دولتی نیز تا حد امکان کاهش پیدا کند.
رئیس دانشگاه شیراز یکی از راهکارهای افزایش انگیزه اعضای هیئت علمی را توجه جدی به مسائل معیشتی آنان دانست و افزود: دولت باید برای حل مشکلات اساتید برنامه مشخصی داشته باشد.
تأمین مسکن اساتید؛ راهکاری ساده اما اثرگذار
افشاریفر همچنین بر ضرورت تأمین مسکن اعضای هیئت علمی تأکید کرد و گفت: مسئله مسکن یکی از موضوعاتی است که میتوان برای آن راهکار مشخصی ارائه کرد.
وی ادامه داد: استادی که بخش عمده عمر مفید خود را برای دانشگاه و تربیت دانشجو صرف میکند، نباید با دغدغه جدی مسکن مواجه باشد و دولت میتواند برای تأمین مسکن اعضای هیئت علمی اقدام کند.
دولت برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان پیشقدم شود
رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به موضوع مهاجرت اعضای هیئت علمی و نخبگان اظهار کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند، باید برای حفظ جوانان و سرمایههای انسانی خود برنامه داشته باشد؛ چراکه موتور محرکه و پیشران توسعه کشور همین جوانان هستند.
افشاریفر با بیان اینکه مسئله مهاجرت در حوزه آموزش و دانشگاه بیش از یک دهه است که بهطور جدی مطرح بوده، گفت: هنوز نتوانستهایم برای این موضوع نسخه مؤثری ارائه کنیم و ضروری است دولت هرچه سریعتر برای حل این مسئله اقدام کند.
وی پیشنهاد کرد: دولت باید با همکاری مجلس و دستگاههای مرتبط، بسته حمایتی مشخصی برای اعضای هیئت علمی و نخبگان تهیه و تصویب کند تا زمینه حفظ سرمایه انسانی کشور فراهم شود.
رئیس دانشگاه شیراز با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و دستگاههای اجرایی گفت: مهمترین رسالت دانشگاهها حل مسائل جامعه است و اگر این مأموریت از دانشگاه گرفته شود، بخش عمدهای از وظایف آن نیز از بین میرود.
ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی دانشگاهها
رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی دانشگاهها گفت: در کشور تعداد زیادی مرکز آموزش عالی فعالیت میکنند و اعتبارات موجود با تعدد این مراکز تناسب ندارد.
افشاریفر با اشاره به آمار ۴۶۱ دانشگاه در کشور و فعالیت ۱۱۱ مرکز آموزش عالی در استان فارس افزود: باید مشخص شود آیا سازمان برنامه و بودجه توان حمایت از این تعداد مرکز را دارد یا خیر؛ چراکه توسعه آموزش عالی بدون تأمین منابع پایدار امکانپذیر نیست.
وی توسعه زیرساختهای فناوری و حرکت دانشگاه شیراز متناسب با اقتصاد آینده را از دیگر برنامههای این دانشگاه عنوان کرد و گفت: باید بررسی کنیم که برنامههای آموزشی دانشگاهها با مهارتها و فناوریهای مورد نیاز بازار کار آینده همخوانی دارد یا خیر.
افزایش درآمد اختصاصی و جذب خیران در دستور کار دانشگاه شیراز
رئیس دانشگاه شیراز با تأکید بر ضرورت تنوعبخشی به منابع مالی دانشگاه اظهار کرد: افزایش درآمد اختصاصی باید بهصورت مستمر مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن استفاده از ظرفیت خیران و راهاندازی بنیاد حامیان دانشگاه نیز از برنامههای جدی ماست.
افشاریفر ادامه داد: در زمینه تأمین منابع پایدار برنامهریزیهایی در حال انجام است و استفاده از ظرفیت اراضی و املاک دانشگاه نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: بخشی از اراضی دانشگاه کاربری آموزشی ندارند و میتوان با یک برنامهریزی هوشمندانه از ظرفیت آنها برای ایجاد منابع مالی و اجرای طرحهای دانشگاه استفاده کرد.
دانشگاه هوشمند نیازمند زیرساختهای جدید است
رئیس دانشگاه شیراز همچنین از حرکت این دانشگاه به سمت هوشمندسازی خبر داد و گفت: در گام نخست باید زیرساختهای لازم برای دانشگاه هوشمند فراهم شود.
افشاریفر افزود: شورای هوشمندسازی دانشگاه تشکیل شده و فعالیتهای مرتبط با این حوزه در این شورا اولویتبندی شده است.
وی با اشاره به نقش فناوریهای نوین در آموزش و پژوهش اظهار کرد: در جذب اعضای هیئت علمی نیز بر رشتهها و گرایشهای جدید و مورد نیاز آینده تأکید شده است؛ برای نمونه، در دانشکده کشاورزی موضوع کشاورزی دقیق از حوزههای پیشرفته دنیاست و دانشگاه شیراز نیز در این زمینه فعالیتهای پژوهشی داشته است.
ارتباط دانشگاه با دستگاههای اجرایی باید سیستمی شود
افشاریفر با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و دستگاههای اجرایی گفت: دانشگاهها انتظار زیادی ندارند و تنها میخواهند امکان ارتباط ساختاری با دستگاههای اجرایی برای ایفای مسئولیت اجتماعی آنها فراهم شود.
وی با اشاره به طرح «محکم» و شبکه ملی جامعه و دولت افزود: این ظرفیتها میتوانند زمینه استفاده از توان دانشگاهها برای حل مسائل استان را فراهم کنند، مشروط بر اینکه مدیریت استان با جدیت از این ظرفیتها استفاده کند.
رئیس دانشگاه شیراز تأکید کرد: در همه دنیا یکی از مهمترین رسالتهای دانشگاهها حل مسائل جامعه است و اگر این مأموریت از دانشگاه گرفته شود، بخش عمدهای از وظایف دانشگاه از بین خواهد رفت.
ارتباط دانشگاه و دولت نباید وابسته به افراد باشد
افشاریفر با انتقاد از نبود ارتباط سیستماتیک میان دانشگاه و دستگاههای اجرایی گفت: ممکن است امروز میان یک مسئول و رئیس دانشگاه ارتباط خوبی وجود داشته باشد، اما با تغییر افراد این ارتباط نیز از بین برود؛ بنابراین باید این رابطه به شکل سیستمی تعریف شود.
وی گفت: دانشگاهها آمادگی کامل دارند تا در حل مسائل استان و کشور نقشآفرینی کنند و دولت باید زمینه این همکاری را فراهم کند.
رئیس دانشگاه شیراز همچنین بر حمایت مالی هوشمندانه از دانشگاهها، حمایت از سرمایههای انسانی و واگذاری اختیار بیشتر به دانشگاهها تأکید کرد و افزود: باید به دانشگاهها بهعنوان مجموعههایی که توان حل مسئله دارند اعتماد شود، نه اینکه صرفاً آنها را مصرفکننده منابع بدانیم.
تلاش دانشگاه شیراز برای ارتقای جایگاه علمی در جهان
افشاریفر درباره برنامههای دانشگاه شیراز برای ارتقای جایگاه بینالمللی نیز گفت: دانشگاه برای همکاریهای بینالمللی مشوقهایی در نظر گرفته و از فعالیتهایی که بتواند جایگاه علمی دانشگاه را در سطح جهانی ارتقا دهد، حمایت میکند.
وی از اجرای طرح «جهش» برای تقویت تولید مقالات با قابلیت اثرگذاری در سطح بینالمللی خبر داد و افزود: دانشگاه شیراز در برخی حوزهها از جمله سلامت و رفاه، انرژیهای پاک و آب توانسته عملکرد قابل توجهی داشته باشد.
هوش مصنوعی در آموزش عالی جدی گرفته میشود
رئیس دانشگاه شیراز همچنین با اشاره به سرعت تحولات هوش مصنوعی در آموزش عالی گفت: دانشگاه باید خود را با این تغییرات همراه کند و آموزش دانشجویان و اعضای هیئت علمی در حوزههای مرتبط با هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفته است.
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