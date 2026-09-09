به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله طاهرخانی صبح چهارشنبه در نشست شورای مسکن گیلان با اشاره به بررسی پروژه‌های مختلف مسکن در استان اظهار کرد: مسائل مربوط به روند اجرای پروژه‌ها و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات خوبی برای تأمین و تزریق منابع به پروژه‌ها اتخاذ شد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با تأمین منابع مورد نیاز، روند اجرای پروژه‌های مسکن سرعت بیشتری بگیرد و مردم هرچه سریع‌تر از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به بررسی موضوع زیرساخت‌های پروژه‌های مسکن و حمایت از مستأجران در گیلان بیان کرد: در این نشست گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه شد که بر اساس آن حدود ۶۰ درصد از مطالبات مربوط به کمک‌ها و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده پرداخت شده است.

طاهرخانی ادامه داد: موضوعات مختلف مرتبط با پروژه‌های مسکن و زیرساخت‌های مورد نیاز نیز مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای اجرای پروژه‌های جدید مسکن گفت: پروژه‌های جدیدی که برای متقاضیان تعریف خواهد شد، عمدتاً مبتنی بر استفاده از ظرفیت خود مردم در ساخت‌وساز است و این پروژه‌ها به صورت گروهی و انفرادی اجرا خواهند شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تجربه نشان داده مردم در صورت فراهم شدن بستر مناسب، روند ساخت‌وساز را بهتر پیش می‌برند، افزود: تلاش می‌کنیم شرایط و ظرفیت‌های لازم برای حضور مستقیم مردم در ساخت مسکن فراهم شود.

طاهرخانی در ادامه با اشاره به مشکلات ایجادشده در برخی پروژه‌ها گفت: در پروژه ۶۴۸ واحدی، یکی از مسائل اصلی این بود که پیش از تکمیل فرآیند آماده‌سازی، برای متقاضیان تعهد ایجاد شد.

وی افزود: بخشی از فرآیند آماده‌سازی زمان‌بر بوده و با توجه به اینکه متقاضیان منابع مالی خود را پرداخت کرده‌اند اما عملیات احداث به طول انجامیده، نگرانی‌هایی برای آنها ایجاد شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم فرآیند آماده‌سازی پیش از اتصال پروژه به متقاضیان به صورت کامل انجام شود تا همزمان با واگذاری، خدمات اولیه نیز فراهم باشد و مردم بتوانند عملیات ساخت‌وساز را آغاز کنند.