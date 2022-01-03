آبگیری۱۵۰میلیون مترمکعبی سازه آبخیزداری در هرمزگان

مجید پوربلیغی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آب باران در ۸۳۷ سازه آبخیزداری در سراسر استان هرمزگان استحصال شده است، که این میزان استحصال آب نقش بسیار مؤثری در کنترل سیل داشته است.

وی بیان کرد: این سازه‌های آبخیزداری با اهداف مختلف کنترل سیلاب، جمع آوری روان آب‌های سطحی، تقویت سفره‌های آب زیرزمینی و مبارزه با پیامدهای خشکسالی و توسعه پوشش گیاهی احداث گردیده است.

وی افزود: جمعاً ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب در بارش‌های اخیر در سراسر استان استحصال شده است که علاوه براینکه به مصارف آب شرب روستاها و شرب دام و مصارف کشاورزی می‌رسد، آبگیری سازه‌ها نقش بسزایی در تقویت سفره‌های آب زیرزمینی نیز خواهد داشت.