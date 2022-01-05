جزئیاتی از سیلاب در سیستان و بلوچستان/ تداوم شرایط بحرانی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: بر اثر بارندگیهای چند روز اخیر در سیستان و بلوچستان رودخانههای فصلی طغیان کردند و تعدادی از راههای ارتباطی مسدود و منازل شماری از مردم در ۷ شهرستان و دهها روستای شهرستانهای چابهار، کنارک، سرباز، نیکشهر، دشتیاری، فنوج، قصرقند و دلگان در جنوب استان دچار آبگرفتگی شد.
این بارشهای کمسابقه در جنوب استان سیستان و بلوچستان به ویژه در دو شهرستان چابهار و کنارک در روزهای اخیر موجب آبگرفتگی معابر و منازل مردم شده و خسارات متعددی به زیرساختهای این منطقه وارد کرده و ورود سامانه جدید بارشی به استان که صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی را در پی داشته، همچنان همه دستگاههای امدادی استان را به حالت آمادهباش در آورده است.
آب به بیش از ۲ هزار خانه مسکونی در کنارک نفوذ کرد
عبدالغفور حوت، فرماندار کنارک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه آب به بیش از ۲ هزار خانه در شهر کنارک نفوذ پیدا کرده است، اظهار داشت: برای جمعآوری آبهای سطحی نیازمند مشارکت دستگاههای مختلف، بخش خصوصی و خیران محلی هستیم.
وی افزود: پس از باران روز پنجشنبه هفته گذشته، سامانه بارشی دیگری از بامداد دوشنبه وارد استان سیستان و بلوچستان شد و بسیاری از مناطق جنوبی این استان ازجمله چابهار و کنارک را تحت تأثیر قرار داد.
طی بارندگیهای چند روز اخیر در کنارک ۳۲۲ میلیمتر باران بارید که شدت بارشها بی سابقه است
وی با اشاره به اینکه طی بارندگیهای چند روز اخیر در کنارک ۳۲۲ میلیمتر باران بارید که شدت بارشها بی سابقه است، افزود: کنارک با دریافت ۱۰۰ میلیمتر باران در مدت زمان ۳۰ دقیقه یکی از شدیدترین بارشهای دهههای اخیر تاریخ ایران را به نام خود ثبت رسانید. کرد.
فرماندار کنارک ادامه داد: طی روزهای گذشته نیروهای امدادی و ماشینآلات متعددی از دستگاههای مختلف اداری و بخش خصوصی تمامی سیلاب و آبگرفتگی خانهها را تخلیه و ۵۰ درصد خانهها آماده شده بود که روز گذشته مجدداً وضعیت به حالت قبل برگشته و آب تاکنون به بیش از ۲ هزار خانه نفوذ پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه برای جمعآوری آبهای سطحی نیازمند مشارکت دستگاههای مختلف اجرایی، بخش خصوصی و خیران محلی، استانی و کشوری هستیم، گفت: برای جمعآوری و هدایت آبهای سطحی از منازل مسکونی و سطح شهر به شدت نیازمند دستگاههای کف کش و لجنکش هستیم.
حوت با اشاره به اینکه نیازمند مواد غذایی، پتو و چادرهای امدادی هستیم، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ گروه امدادی در قالب ۲۰۰ نیروی انسانی با استفاده از ۱۳۰ کفکش، در حال تخلیه آب بیش از ۲ هزار خانه هستند و تلاشها تا پایان بارندگی ادامه دارد.
بارندگی برق ۶ روستای شهرستان دلگان را قطع کرد
ولی محمد بامری، فرماندار دلگان از قطع برق تعدادی از روستاهای سطح شهر «گلمورتی» خبر داد و اظهار داشت: بارندگیهای شدید برق ۶ روستای این شهرستان را قطع کرد.
وی با اشاره به اینکه در پی بارشهای شب گذشته و جاری شدن سیل محور ارتباطی دلگان به زهکلوت مسدود شد، اظهار داشت: رانندگان تا اطلاع بعدی از این محور تردد نکنند.
فرماندار دلگان ادامه داد: باتوجه به بارندگی شب گذشته تاکنون برق تعدادی از روستاهای دلگان در جنوب سیستان و بلوچستان قطع و نیروهای اداره برق در حال رفع مشکل هستند.
وی از ساماندهی مکانهای اسکان در روستاهای دلگان خبر داد و افزود: به تمامی دهیاران و شوراهای شهرستان ابلاغ شده تا ضمن بازدید از وضعیت روستاها، تمامی منازلی که تاکنون مقاومسازی نشدهاند تخلیه و در مکانهای امن اسکان داده شود.
بامری ضمن بیان اینکه مردم اخبار را از منابع معتبر دریافت کنند، تصریح کرد: مردم در فضای مجازی هر خبر کذبی را باور نکنند و فقط اطلاعیهها و اخبار ستاد بحران شهرستان را از منابع معتبر خبری دریافت کنند.
۷۰ درصد منازل شهر کنارک غیر قابل سکونت است
رحمدل بامری، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان در حاشیه حضور میدانی خود در شهرستان کنارک در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حدود ۷۰ درصد منازل شهر کنارک در پی سیل اخیر غیرقابل سکونت شده و حدود ۹۰ درصد لوازم این منازل نیز غیرقابل استفاده است.
وی افزود: بر اثر بارندگیهای چند روز اخیر در سیستان و بلوچستان رودخانههای فصلی طغیان کردند و تعدادی از راههای ارتباطی مسدود و منازل شماری از مردم در چند شهر و ۲۷ روستای شهرستانهای چابهار، کنارک، سرباز، نیکشهر و فنوج در جنوب استان دچار آبگرفتگی شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اینکه بارندگیها همچنان ادامه دارد متأسفانه آبگرفتگی در شهر کنارک موجب کاهش ایمنی منازل مسکونی در این شهر شده و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد آنها غیرقابل سکونت شده است.
وی ادامه داد: شهر کنارک بیش از ۴۰ هزار نفر جمعیت دارد و به واسطه خاک نفوذناپذیری که دارد و همچنین به دلیل اینکه بسیاری از این محلهها دارای کوچههای باریک و با عرض خیلی کم هستند روند کمک رسانی با مشکلاتی مواجه شده است.
بامری گفت: طی چند روز اخیر آبگرفتگی بخشی از محلههای شهر کنارک با کمک دستگاههای اجرایی و گروههای جهادی تخلیه شد اما با توجه به فعالیت سامانه بارشی شهر مجدداً دچار آبگرفتگی شدید شده است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه اعزام تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز به شهرهای جنوب سیستان و بلوچستان با جدیت در حال انجام است، تصریح کرد: در مناطق دارای آبگرفتگی شدید در کنارک لوازم منزل مردم نزدیک به ۹۰ درصد از بین رفته است اما در بحث پایداری ارتباطات و برق در آن منطقه دغدغهای نداریم.
وزیر به دستور رئیس جمهور به سیستان و بلوچستان سفر کرد
وزیر نیرو به دستور رئیس جمهور برای بررسی وضعیت مناطق سیلزده جنوب سیستان و بلوچستان به این استان سفر کرد.
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو عصر سه شنبه به دستور رئیس جمهور برای بررسی وضعیت مناطق سیلزده جنوب سیستان و بلوچستان از طریق فرودگاه کنارک وارد این استان شد.
۹۰ درصد لوازم منزل مردم سیل زده کنارک از بین رفته است
حسین مدرس خیابانی، استاندار سیستان و بلوچستان در حاشیه حضور میدانی خود در شهرستان کنارک در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۹۰ درصد لوازم منزل مردم کنارک از بین رفته است، اظهار داشت: برای جمعآوری آبهای سطحی نیازمند مشارکت دستگاههای مختلف ملی و خیران هستیم.
وی ادامه داد: طی چند روز اخیر بر اثر سامانه بارشی که تقریباً در حوزه جنوب سیستان و بلوچستان فعال بوده حدود ۴۰۰ میلیمتر بارندگی در شهرستان کنارک داشتهایم.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: از همین رو به دلیل تداوم بارندگیها به ویژه در شهرستانهای چابهار و کنارک، بخش قابل توجهی از معابر این شهرستانها در حال حاضر درگیر آبگرفتگی است و در کنارک لوازم منزل مردم نزدیک به ۹۰ درصد از بین رفته است.
وی تصریح کرد: طی روزهای گذشته نیروهای امدادی و ماشینآلات متعددی از دستگاههای مختلف اداری و بخش خصوصی تمامی سیلاب و آبگرفتگی خانهها را تخلیه و ۵۰ درصد خانهها آماده شده بود که روز گذشته مجدداً وضعیت به حالت قبل برگشته و آب تاکنون به بیش از ۲ هزار خانه نفوذ پیدا کرده است.
برای جمعآوری آبهای سطحی نیازمند مشارکت دستگاههای مختلف اجرایی، بخش خصوصی و خیران محلی، استانی و کشوری هستیم
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه برای جمعآوری آبهای سطحی نیازمند مشارکت دستگاههای مختلف اجرایی، بخش خصوصی و خیران محلی، استانی و کشوری هستیم، گفت: برای جمعآوری و هدایت آبهای سطحی از منازل مسکونی و سطح شهر به شدت نیازمند دستگاههای کف کش و لجنکش هستیم.
وی ادامه داد: پیرو پیگیریهای انجام شده دو تیم از نیروهای امدادی از شهرداریهای تهران و مشهد جهت امدادرسانی به سیل زدگان به سمت استان سیستان و بلوچستان در حال حرکت هستند اما همچنان نیازمند کمک هستیم.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: با توجه به اینکه سامانه بارشی همچنان در سیستان و بلوچستان فعال و بارشها تداوم دارد و مجدداً از روز پنجشنبه سامانه بعدی با ویژگیهای سرما، بارشهای مرکز استان و طوفان در حوزه دریا وارد منطقه خواهد شد میزان خسارتها را نمیتوان فعلاً به درستی برآورد کرد.
باید هرچه سریعتر شرایط را برای امدادرسانی بهتر فراهم کنیم
علیاکبر محرابیان، وزیر نیرو در جریان بازدید میدانی از مناطق سیلزده جنوب سیستان و بلوچستان، در محل فرمانداری کنارک اظهار داشت: در منطقه کنارک مجموعاً ۳۳۴ میلیمتر بارش باران اتفاق افتاد که با چهار سال بارندگی این منطقه برابری میکند. درواقع چهار سال بارش طی چهار روز انجام شد و نکته حائز اهمیت این است که دیروز عصر به مقدار ۱۰۸ میلیمتر باران طی مدتزمان ۲۰ دقیقه باریده است که این میزان بارش موجب حجم آب گرفتگی در شهر کنارک شد.
وی با اشاره به بازدیدهایی که از محلههای دچار آبگرفتگی داشت، گفت: حدود ۲ هزار خانواده کُنارکی در شرایط آبگرفتگی به سر میبرند.
وزیر نیرو تصریح کرد: باید هرچه سریعتر شرایط را برای امدادرسانی بهتر فراهم کنیم و با حجم وسیع پمپهای کفکِش بتوانیم آب را از داخل خیابان و منازل مردم بیرون بکشیم که البته در این خصوص اقداماتی در حال انجام بود.
وزیر نیرو گفت: پیشبینی کردهایم که امشب حداقل ۱۰۰ دستگاه پمپ کفکِش به منطقه ارسال میشود و فردا شاهد تخلیه و انتقال آب از منازل و خیابانها به بیرون شهر خواهیم بود.
وی ادامه داد: موضوع بعد امداد رسانی به مردم است که خوشبختانه با دستوراتی که استاندار در منطقه صادر کرده است، سایتها و مکانهای بسیار خوبی برای اسکان موقت مردم تشکیل شده است. بخشی از این سایتها توسط مردم در حال استفاده بوده و بخش قابل توجهی از آنها هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.
نگران ریزش احتمالی خانههای خشتی و گِلی هستیم و باید برای جلوگیری از حوادث احتمالی، توصیههای لازم به اطلاع مردم برسد
محرابیان با بیان اینکه یک نگرانی وجود دارد گفت: برخی از خانههایی که به صورت خشتی و گِلی ساخته شدهاند و استحکام قابل توجهی ندارند بر اثر این بارشها و میزان آبی که در حیاط و کوچهها انباشته شده است دیوارهایشان خیس خوردهاند و نگران ریزش احتمالی این دیوارها هستیم و باید برای جلوگیری از حوادث احتمالی، توصیههای لازم به اطلاع مردم برسد.
وی تاکید کرد: از مردم عزیز این منطقه خواهش میکنیم که این منازل را ترک کنند تا به زودی عملیات مقاومسازی انجام شود تا خدایی نکرده جان فردی به خطر نیفتد.
وزیر نیرو افزود: در موضوع امدادرسانی، در حوزههای آب و برق کارهای خوبی انجام شده، در جنوب سیستان و بلوچستان حدوداً ۳۰۰ روستا برق شأن قطع شده بود و تأمین برق نبود و حالا تعداد آن روستاها به پنج روستا کاهش پیدا کرده است و در حوزه آب کُنارک هم مشکل خاصی نیست.
وی ادامه داد: باید لوازم زندگی مردم، اقلامی همچون پتو، موکت و وسایل ضروری زندگی فراهم شود.
او در بحث اسکان موقت یادآور شد: محلهایی که برای اسکان مردم پیشبینی شده مناسب هستند و ما از این مکانها بازدید کردیم و از همه گروههای جهادی، سپاه، بسیج و ارتش جمهوری اسلامی که در این زمینه کمک کردند قدردانی میکنیم.
محرابیان با بیان اینکه از مردم میخواهیم که از ظرفیتهای اسکان استفاده کنند تصریح کرد: در این راستا خودروهایی در نظر گرفته شده تا مردم راحت به مکانهای اسکان منتقل شوند، از حدود ۲ هزار خانواده کمتر از ۵۰۰ خانواده استقبال کردند و البته برخی از خانوادهها ترجیح دادند به خانههای اقوام و حتی روستاهای اطراف منتقل شوند، اما خواهش ما این است که در منازل نا ایمن زندگی نکنند و حتماً این منازل را ترک کنند.
موج جدید بارشها سیستان و بلوچستان را فرا میگیرد
محسن حیدری، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این توده هوای سرد که بارش برف و باران و وزش بادهای شدید را نیز به همراه دارد، از صبح روز پنج شنبه ۱۶ دیماه استان را فرا میگیرد.
وی به هشدار نارنجی برای شهرستانهای زاهدان، ایرانشهر، بمپور، تفتان، چابهار، خاش، دشتیاری، دلگان، راسک، زابل، زرآباد، زهک، سراوان، سرباز، سیب و سوران، فنوج، قصرقند، کنارک، گلشن، مهرستان، میرجاوه، نصرتآباد، نیکشهر، نیمروز، هامون و هیرمند اشاره کرد.
وی بابیان اینکه این سامانه تا صبح روز جمعه هفدهم دیماه استان را در بر خواهد گرفت، گفت: بارش باران به همراه رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید تا بعدازظهر روز جمعه (به ویژه در شمال استان) از جمله پدیدههای غالب این سامانه است.
حیدری ادامه داد: بارش برف در مناطق ذکر شده نیز دور از انتظار نیست.
وی تاکید کرد: هموطنان با توجه به سیلابی شدن مسیلها، آبگرفتگی معابر، کاهش دید و لغزنده شدن جادهها و احتمال اختلال تردد در معابر، به ویژه در شهرستانهای خاش، تفتان، زاهدان، مناطق شمالی ایرانشهر (بزمان) و میرجاوه به دلیل بارش برف، از توقف و تردد در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و از تردد و مسافرتهای غیرضروری بپرهیزند. همچنین به دلیل کولاک برف در قلل تفتان و بزمان، از فعالیتهای کوهنوردی خودداری کنند.
وی گفت: اکثر مناطق استان با توجه به وزش باد شدید از سمت شمال طی روزهای پنج شنبه و جمعه، کاهش محسوس دما تا ۱۰ درجه سلسیوس را تجربه خواهند کرد.
در مجموع نکته حائز اهمیت اینجاست که به نظر میرسد با توجه به شرایط منطقه تازه در ابتدای بروز مشکلات احتمالی برای مردم صبور بلوچستان هستیم از همین رو میطلبد که مسئولان مربوطه برای آن برنامه ریزی و آمادگی لازم را داشته باشند.
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