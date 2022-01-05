به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی ایستگاه‌های در حال احداث منطقه ۷ و وجود کارگاه‌های عمرانی فعال شرکت مترو در این منطقه، در جلسه‌ای با حضور علی امام مدیرعامل شرکت مترو، آبادیان شهردار منطقه ۷ و جمعی از مدیران ارشد مربوطه مورد تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین مقرر شد در مورد برخی کارگاه‌ها که امکان ساماندهی و کوچک‌سازی فضای کارگاهی وجود دارد، اقدامات مقتضی در دستور کار پیمانکاران شرکت مترو قرار گیرد.

موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد، مسئله مجتمع‌های ایستگاهی مرتبط با ایستگاه‌های مترو بود تا با استفاده از این ظرفیت سرمایه‌گذاری بتوان برای تأمین مالی پروژه‌های مترویی برنامه‌ریزی بهتری داشت.

طی ۲ ماه گذشته جلسات متعددی بین شرکت مترو و مناطق مختلف درگیر با بحث توسعه حمل و نقل ریلی زیرزمینی برگزار شده و شهرداران ۹ منطقه ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۳و۲۲ نشست‌های جداگانه‌ای در زمینه مسائل مربوط به منطقه خود با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت مترو داشته‌اند.