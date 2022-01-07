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۱۷ دی ۱۴۰۰، ۹:۵۷

منابع حقوق بشری فاش کردند؛

بازداشت مخالفان سازش با رژیم صهیونیستی به دست آل سعود

بازداشت مخالفان سازش با رژیم صهیونیستی به دست آل سعود

سازمان حقوق بشری «القسط» فاش کرد که دولت عربستان سعودی مخالفان عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را بازداشت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حقوق بشری «القسط» فاش کرد که دولت عربستان سعودی مخالفان عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را بازداشت می‌کند.

این نهاد حقوق بشری که متشکل از فعالان عربستانی است با انتشار پیامی در صفحه توئیتری خود اعلام کرد که «عبدالله الیحیی» به دلیل انتقاد علیه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی از ۲۴ دسامبر سال گذشته تا کنون در بازداشت است.

این در حالی است که تاکنون چندین روحانی، دانشجو و فعال توئیتری به دلیل حمایت از فلسطین و مخالفت با سازش با رژیم صهیونیستی به دست نیروهای امنیتی عربستان بازداشت شده‌اند.

طبق این گزارش چند ماه قبل (آوریل سال گذشته) نیز دادگاه جنایی ریاض، «عبدالعزیز العوده» فعال توئیتری عربستانی را به دلیل حمایت از فلسطین و مخالفت با سازش به پنج سال حبس تعلیقی محکوم کرد و مانند دیگر مخالفان سازش با رژیم صهیونیستی، ممنوع الخروج شدند.

این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ دولت عربستان با بازداشت فعالان توئیتری آنها را مجبور کرده بود که تعهد بدهند تا دیگر در خصوص فلسطین مطلبی منتشر نکنند.

کد مطلب 5393935

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