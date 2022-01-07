بوستر موشک روسی وارد اتمسفر زمین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، قسمت بالای موشک که «پرسی بوستر»(Persei booster) نام دارد، نخستین بار همراه یک موشک آنگارا از مقر فضایی پلستسک در شمال غرب روسیه در ۲۷ دسامبر به فضا پرتاب شد.

ایستگاه کنترل فضایی هجدهم تایید کرد قسمت بالایی موشک از بالای اقیانوس آرام وارد اتمسفر زمین شده است. سازمان فضایی اروپا اعلام کرد این قسمت از موشک هنگام ورود به اتمسفر زمین با سرعت ۷.۵ کیلومتر بر ساعت سفر می کرده است. هنوز مشخص نیست بقایای موشک در کجا فرود آمده‌اند.

این قسمت از موشک (پرسی) حدود ۲۰ تن وزن داشت اما بخش بیشتر حجم آن از سوخت تشکیل شده بود که احتمالاً هنگام بازگشت به زمین و ورود دوباره به اتمسفر احتمالاً از بین رفته است.

قرار بود این قسمت از موشک چند هزار سال در مدار زمین بماند. اما به گفته جاناتان مک داول یکی از ستاره شناسان دانشگاه هاروارد، این قسمت هنگام ورود دوباره به اتمسفر زمین روشن نشد و نسوخت.

این رویداد مشابه موشک لانگ مارچ ۵B چین به وزن ۲۲.۵ تن است که در ماه می در اقیانوس آرام سقوط کرد.

عملیات پرتاب موشک توسط وزارت دفاع این کشور انجام شده است.