رنگ بندی کرونایی کرمانشاه اعلام شد/ ۲شهرستان در وضعیت زرد

محمودرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رنگ بندی جدید کرونایی تمام استان‌های کشور از سوی وزارت بهداشت اعلام شده که هیچ‌یک از شهرستان‌های استان کرمانشاه در وضعیت قرمز و نارنجی قرار نگرفته‌اند.

وی افزود: بر اساس رنگ بندی جدید کرونایی استان کرمانشاه، ۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۲ شهرستان در شرایط آبی کرونایی قرار گرفته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با اشاره به یک شهرستان زرد کرونایی استان، تصریح کرد: شهرستان هرسین و کنگاور در شرایط زرد شیوع ویروس کرونا هستند.

مرادی بیان کرد: شهرستان‌های کرمانشاه، قصرشیرین، صحنه، روانسر، گیلانغرب، سنقر و کلیایی، پاوه، جوانرود، سرپل ذهاب، اسلام آبادغرب، ثلاث باباجانی و دالاهو در وضعیت آبی کرونایی هستند.

وی تاکید کرد: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک و همچنین پرهیز از حضور در تجمعات و تزریق به موقع واکسن کرونا به کنترل بیماری کرونا بسیار کمک می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: افرادی که تاکنون برای دریافت واکسن کرونا اقدام نکرده‌اند هرچه سریع‌تر برای تزریق واکسن کرونا به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند.