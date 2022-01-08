‍ کشف ۷ قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز در سنقروکلیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، غضبان احمدی فرد با اشاره به اقدامات پلیس شهرستان سنقر و کلیایی در نیمه اول دی ماه، اظهار کرد: کشف هفت قبضه سلاح شکاری و ۱۵۸ عدد فشنگ از جمله آنها بوده است.

وی افزود: از دیگر اقدامات صورت گرفته پلیس سنقر و کلیایی می‌توان به توقیف ۲۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف به خاطر نداشتن پلاک، حرکات نمایشی، تغییر در صدای وسیله نقلیه، ایجاد مزاحمت برای شهروندان، مخدوش بودن پلاک و رانندگی خطرناک اشاره کرد.

فرمانده انتظامی سنقر و کلیایی تصریح کرد: مأموران انتظامی شهرستان سنقر و کلیایی همچنین موفق به کشف ۱۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر، دستگیری ۹ خرده فروش و جمع آوری ۱۵ معتاد متجاهر شدند.

احمدی فرد با بیان اینکه ۲ واحد صنفی نیز به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت ضوابط و مقررات پلمب شدند، گفت: در نیمه نخست دی ۱۳ فقره سرقت کشف و ۱۱ سارق نیز دستگیر شدند.

رئیس پلیس سنقر و کلیایی در پایان کشف ۸۷۲ پاکت قاچاق سیگار و توتون، ۱۰ تن چوب، ۲ تن آرد و ۲۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق را از دیگر اقدامات صورت گرفته مأموران انتظامی شهرستان عنوان کرد.