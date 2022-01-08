حذف استقلال و پرسپولیس به موضوعات فوتبال ملی کشیده نشود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسن کامرانی‌فر درباره قوانین جدید کنفدراسین فوتبال آسیا گفت: از سال ۲۰۰۲ که لیگ قهرمانان با ادغام مسابقات جام باشگاه‌ها و جام در جام آسیا متولد شد ۲۰ سال گذشته است. در این مدت کنفدراسیون فوتبال آسیا قوانین و مقررات خود را به روز رسانی کرده و آنها را سختگیرانه‌تر اجرا می‌کند.

وی ادامه داد: در قوانین جدید انضباطی که از سال گذشته لحاظ شد، تیم‌ها می‌توانند با ارائه مدارک مستند از یکدیگر شکایت کنند. در کنار این موضوع افراد حقیقی و حقوقی نیز این امکان را داشتند که با ارسال ایمیل، شکایت خود را همراه مدارک از یک باشگاه ثبت کنند. مشکلات مدیریتی، مالی و انباشت بدهی‌ها مسأله‌ای نیست که بتوان با سندسازی و ارائه گزارش خلاف واقع، آن را بر طرف ساخت. من همین‌جا باید از تلاش‌های سجادی، وزیر ورزش و جوانان و مدیران عامل فعلی پرسپولیس و استقلال تشکر کنم. وزیر ورزش مسائلی که مدیران گذشته قول داده بودند و عمل نکردند را به نقطه مناسب رساند. اینها مشکلات برجای مانده از گذشته بود.

دبیرکل فدراسیون فوتبال افزود: حقیقتاً این مسائل باید سال‌ها قبل انجام می‌شد اما دکتر سجادی ورود کرد و انجام اقدامات مهمی را پذیرفت که اثراتش را در آینده خواهیم دید. اقدامات وزیر ورزش برخلاف گذشته عملیاتی بود و مطمئنیم با این سیاست عملی و اقدامات مثبتی که ایشان در حال حاضر در پیش گرفته، برای حرفه‌ای‌سازی باشگاه‌ها کارهای ماندگاری صورت خواهد گرفت. نقش وی برای حل مشکلات پررنگ است و خوشحالیم که درک درستی از وضعیت حرفه‌ای‌سازی باشگاه‌ها و سخت‌گیری‌های AFC دارد. با سیاست‌های راهبردی وزیر ورزش، دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در آینده‌ای نزدیک منطبق با استانداردهای حرفه‌ای‌سازی خواهند شد. با این کارهای بزرگ در واقع مسیر را برای آینده باز کرده است و دیگر مشکلاتی که قبلی‌ها برجای گذاشتند را شاهد نخواهیم بود. مدیران گذشته‌ی این دو باشگاه باید پاسخ بدهند. تعارف نباید داشت. بدهی‌های برجامانده، روشن‌ترین پیام برای مرجع تصمیم‌گیرنده بود.

کامرانی فر در ادامه تصریح کرد: عقد قرارداد همکاری کنفدراسیون فوتبال آسیا با یک شرکت آلمانی برای بررسی مدارک باشگاه‌ها در این دوره نشان داد که اصلاً مساله حرفه‌ای‌سازی شوخی‌بردار نیست. شاهد این ادعا، حذف تیم المحرق بحرین قهرمان AFC Cup دوره گذشته از لیگ قهرمانان آسیا امسال است. باشگاه‌های کشور چین و تعدادی از باشگاه‌های کشورهای استرالیا، ژاپن، امارات و قطر نیز نتوانستند مجوز حضور در رقابت‌ها را دریافت کنند و باشگاه‌های مشهور عربستانی نیز توسط فدراسیون فوتبال کشورشان مجوز حرفه‌ای دریافت نکردند. باعث تعجب است که باشگاه‌های کشورمان به جای درک اهمیت موضوع و اقدام برای رفع مشکلات و نواقص در آینده، توپ را به زمین دیگران می‌اندازند. شاهد این مدعا نیز باشگاه گل‌گهر سیرجان است که در کمیته بدوی تأیید شد اما AFC آن را رد کرد. راهی که دو باشگاه سپاهان و فولاد رفتند، بهترین الگو در حال حاضر است. البته دولت و دکتر سجادی هم کمک کردند.

«اگر فکر کنیم با ارائه گزارش‌های خلاف واقع مجدد می‌توانیم مسیر فوتبال حرفه‌ای را به سمت خود کج کنیم، این عمل بسیار خطرناک و اشتباه است»، کامرانی فر ضمن بیان این نکته اظهار داشت: هر گزارش اشتباه از جانب فدراسیون می‌تواند تمام ساختار فوتبال کشور در ابعاد داخلی و بین‌المللی را تهدید کند. از طرفی باید این نکته را هم اضافه کرد که عمده درآمد باشگاه‌ها در دنیا از حق قانونی و قانون حق کپی رایت و برندینگ استیفا می‌شود. اگر این قوانین در ورزش و خصوصاً فوتبال کشورمان لحاظ می‌شد، دیگر باشگاه‌ها بدهکار نبودند و می‌توانستند به راحتی در دنیای حرفه‌ای قدم بردارند. مجلس محترم و دولت فرهیخته می‌بایست برای برون رفت از این فضا قوانین مشخصی را تصویب و اجرا کنند که الحمدالله در حال پیگیری است. حذف نمایندگان کشورمان از آسیا اگر جدی گرفته نشود، در آینده می‌تواند گریبانگیر فوتبال ملی شود و به چهره کشورمان در جوامع بین‌المللی خدشه وارد کند.

وی در پایان گفت: فدراسیون در کنار دیگر ارکان ورزش کشور تلاش می‌کند تا موانع قانونی از سر راه باشگاه‌ها برداشته شود، اما باشگاه‌ها نیز باید بپذیرند که برای حرفه‌ای شدن تلاش مضاعف داشته باشند تا شرایط حرفه‌ای را با جدیت دنبال کنند. ما همراه باشگاه‌ها هستیم، در ادامه راه هم برای رسیدن به حقوق‌شان در این فرصتی که AFC تعیین کرده است آنها را همراهی می‌کنیم. امیدواریم مشکلات یک‌بار برای همیشه حل شود و دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم. در خاتمه باید عنوان کنم به زودی قوانینی در فدراسیون فوتبال به تصویب خواهد رسید که باشگاه‌ها در ایران نیز باید شرایط اخذ مجوز حرفه‌ای و ملی را داشته باشند.