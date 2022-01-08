آمازون مرخصی با حقوق کارمندان کرونایی را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، به این ترتیب مرخصی با حقوق برای کارمندان این شرکت از ۱۴ روز به یک هفته (یا ۴۰ ساعت) کاهش یافته است.

این در حالی است که هنوز در صفحه استخدام آمازون همچنان ۱۴ روز مرخصی با حقوق ذکر شده است. البته این میزان نیز قبلا به ۱۰ روز کاهش یافته بود.

در گزارشی که در نشریه انگجت منتشر شده، بخشی از هشدار آمازون به کارگران دیده می شود. در این هشدار ذکر شده توصیه های مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا (CDC) آپدیت شده و افرادی که تست کووید ۱۹ آنها مثبت شده باید به مدت ۵ روز قرنطینه شوند تا علائم شان از بین برود.

البته آمازون تنها شرکتی نیست که سیاست هایش را با توجه به دولت تغییر می دهد. والمارت نیز تعداد ساعت های مرخصی با حصوص کارمندان مبتلا به کووید۱۹ را کاهش داده است.

دستورالعمل جدید مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا در پایان دسامبر ۲۰۲۱ میلادی منتشر شد و طبق آن مدت زمان ایزوله از ۱۰ به ۵ روز کاهش یافته است.

کارشناسان بهداشت عمومی اعلام کرده اند تحقیقات از این تغییر پشتیبانی می کند اما برخی از آنها درباره کارگرانی اظهار نگرانی کرده اند که با وجود بیماری باید به سر کار خود برگردند.

طبق نسخه ای از سیاست های اصلاح شده آمازون، گزینه های مرخصی اضافی برای افرادی فراهم است که علائم بیماری آنها بیش از یک هفته ماندگار می شود.