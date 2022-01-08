به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرما پرس، سفارتخانه های ارمنستان و بلاروس در روسیه اعلام کردند که ایمیل های تهدیدآمیزی دریافت کرده اند که در آن ها افراد ناشناس اعلام کردند که نمایندگی‌ های دیپلماتیک ایروان و مینسک را به دلیل اعزام نیروی نظامی ارمنستان به قزاقستان منفجر خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری تاس، ساختمان سفارتخانه های مذکور پس از این تهدید مورد بررسی امنیتی دقیقی قرار گرفت؛ اما هیچ وسیله انفجاری در آن ها کشف نشده است.

از سوی دیگر، اقدامات متناسبی در اطراف سفارتخانه های مذکور به انجام رسیده است.

کاخ کرملین ساعاتی پیش در بیانیه ای اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «قاسم جومرت توکایف» همتای قزاقستانی وی درباره تحولات اخیر قزاقستان به صورت تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

توکایف در این باره به پوتین گفت که اوضاع در این کشور به سوی ثبات پیش می رود.

وی همچنین از کمک های ارائه شده از سوی شرکای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) و به ویژه روسیه، ابراز قدردانی کرد.

رئیس جمهور قزاقستان همچنین در ادامه به پوتین پیشنهاد کرد که گفتگویی با رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در قالب یک ویدئو کنفرانس درباره وضعیت قزاقستان، برگزار شود.

قزاقستان طی چند روز اخیر صحنه درگیری ها و بحرانی شده است که طبق شواهد موجود ناشی از دخالت کشورهای بیگانه ای است که در پی ایجاد ناامنی و انقلاب های مخملی و رنگی در این کشور هستند.