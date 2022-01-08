آلمان صادرات تولیدات دفاعی به قزاقستان را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مقامات آلمان به طور موقت قراردادهای صادرات تولیدات دفاعی به قزاقستان را امضا نخواهند کرد.

منابع آگاه دولت آلمان اعلام کردند که دولت این کشور گامهایی را با هدف متوقف کردن صادرات تولیدات دفاعی به قزاقستان، اتخاذ کرده اند. جزئیات بیشتری از این تصمیم در دست نیست.

آلمان در سال ۲۰۲۱، ۲۵ قرارداد صادرات تولیدات دفاعی به قزاقستان با ارزش ۲.۲ میلیون یورو امضا کرد.

میانگین صادرات سلاحهای ساخت آلمان به کشورهای جهان در سال گذشته، ۹ میلیارد دلار بود که بیش از نیمی از آن به مصر بوده است.