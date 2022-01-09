به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه زاده اظهار کرد: چشمه‌های طبیعی آب‌گرم یکی از زیباترین و در عین حال اعجاب‌برانگیزترین جلوه‌های طبیعی شهرستان مرزی دهلران بوده که مقصدی زیبا و سحرانگیز برای گردشگران و بیماران بومی و غیربومی استان ایلام به شمار می‌رود.

وی افزود: خواص طبیعی و گوگردی آب‌گرم چشمه‌ها باعث شده که سالانه هزاران نفر از مناطق مختلف کشور برای آب‌تنی، چشمه‌های آب‌گرم دهلران را به عنوان مقصد گردشگری سلامت خود انتخاب کنند.

وی گفت: گردشگران، طبیعت‌دوستان و بیماران دردهای مفصلی، روماتیسمی و افراد دارای عارضه‌های پوستی و جلدی همواره با آگاهی و اطلاع از خواص درمانی و دارویی مواد معدنی به ویژه گوگرد، چشمه‌های آب‌گرم دهلران را به عنوان پزشک طبیعت بهترین مکان برای درمان خود معرفی می‌کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام اظهار کرد: بهسازی راه دسترسی چشمه قیر به طول ۴ کیلومتر شامل پل و ابنیه و تسطیح با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در راستای تسهیل تردد گردشگران در حال انجام است.

شنبه‌زاده اجرای طرح را خواسته گردشگران، مردم و مسئولین شریف دهلران و عشایر کوچ‌رو در منطقه دانست و افزود: اجرای این طرح از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان ایلام در بخش توسعه و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری محسوب می‌شود.

چشمه قیر جوشان در فاصله هفت کیلومتری از شهر دهلران و در داخل منطقه نمونه گردشگری واقع شده است که از پدیده‌های نادر طبیعی در کشور محسوب شده و در فهرست آثار طبیعی کشور به ثبت رسیده است.