خطر بستری شدن ناشی از اومیکرون یک سوم سویه دلتا است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وب مِد، مؤسسه امنیت بهداشتی بریتانیا اعلام کرده خطر بستری شدن در بیمارستان برای بزرگسالان مبتلا به سویه اومیکرون حدود یک سوم از نوع دلتا است.

این تجزیه و تحلیل همچنین نشان داد که ریسک نیاز به مراقبت‌های اورژانسی یا بستری شدن در بیمارستان در مبتلایان به سویه اومیکرون حدود نیمی از سویه دلتا است.

آخرین آمار از بریتانیا نشان داد که تا ۳ ژانویه، ۱۴,۲۱۰ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در بیمارستان بستری شده‌اند که بالاترین میزان از ۲۰ فوریه سال گذشته است، اما کمتر از پیک ثبت شده ۳۴,۳۳۶ در ژانویه ۲۰۲۱ است.

جدیدترین داده‌های بریتانیا تأیید کرد که همه واکسن‌های کووید ۱۹ در برابر عفونت اومیکرون، تأثیر کمتری دارند.

در میان افرادی که دو دوز واکسن دریافت کرده بودند، ۲۰ هفته پس از دوز دوم، اثربخشی از حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد به حدود ۱۰ درصد کاهش یافت.

دو تا ۴ هفته پس از دوز سوم، اثربخشی ۶۵ تا ۷۵ درصد واکسن، در ۵ تا ۹ هفته به ۵۵ تا ۷۰ درصد و از ۱۰ هفته یا بیشتر پس از دوز تقویت کننده به ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافت.

داده‌ها نشان می‌دهد که سه دوز واکسن در مقایسه با افرادی که واکسینه نشده بودند، خطر بستری شدن در بیمارستان را در مبتلایان به اومیکرون ۶۸ درصد کاهش داد.