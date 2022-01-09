حضور آشکار مدیران در میان مردم اولویت اصلی دولت است

به گزارش خبرنگار مهر؛ فرزاد مخلص الائمه مرکزی عصر یکشنبه در شورای اداری استان مرکزی با اشاره به اینکه گفتمان نظام اداری استان، گفتمان مسئله محوری است، اظهار کرد: در گفتمان مسئله محوری فضایی را دنبال می‌کنیم که فکر، تصمیم گیری و اقدام کاملاً هماهنگ و به نفع مردم باشد و مدیران دستگاه‌های مختلف نیز موظف هستند در این راستا حرکت کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه ناکارآمدی مبتنی بر بروکراسی بیمار در سالیان گذشته بر نظام اداری حاکم شده است و این ناکارآمدی موجب نارضایتی مردم و سر ریز شدن مسائلی که در شهرستان یا دستگاه مسئول قابل حل بوده به سمت استانداری است. بخش زیادی از توان استانداری مرکزی در حال صرف شدن برای حل مشکلاتی است که وظایف و تکالیف قانونی ادارات و واحدهای تابعه شهرستانی است.

استاندار مرکزی افزود: استانداری وظیفه سکان داری و هدایت کلان برنامه‌ها و مأموریت‌ها دارد و وظیفه استانداری پارو زدن و قایق رانی ادارات و دستگاه‌های اجرایی نیست.

مخلص الائمه با اشاره به رکود سراسری موجود در برخی از ادارات استان، تاکید کرد: توصیه‌های مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت سیزدهم باید سرلوحه رفتار و عملکرد همه مدیران باشد و ارتباط مسئولان با مردم توسعه یابد. این ارتباط و حضور در جمع مردم باید به واضح و آشکار باشد.

وی ادامه داد: حضور در جمع مردم از اولویت‌های مدیریتی است و تغییر راهبرد پشت میزنشینی به راهبرد حضور در میان مردم اولویت اصلی دولت است و همه مسئولین در استان باید برای تحقق این راهبرد تلاش کنند.

استاندار مرکزی بیان کرد: نمایندگان استان اذعان دارند در طی روزهای حضور در حوزه‌های انتخابیه روزانه بیش از ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر مراجعات مردمی دارند و این مراجعات هیچکدام مربوط به حوزه قانون گذاری نیست و اکثر آنها مربوط به دستگاه‌های اجرایی است و دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگوی مردم باشند و نباید درب اتاق مدیری بر روی مردم بسته باشد.

مخلص الائمه تصریح کرد: تمامی مسئولان و مدیران از هفته آینده برای حضور در جمع مردم برنامه ریزی کنند و برنامه خود را به استانداری اعلام کنند تا جدول کلان ارتباط مسئولین با مردم از طریق رسانه‌ها اعلام شود.

وی ادامه داد: در جریان سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه به استان مرکزی سامانه‌ای برای دریافت درخواست‌ها و شکایات مردمی راه اندازی می‌شود.

استاندار مرکزی در خصوص بیماری کرونا افزود: شرایط شکننده‌ای در استان وجود دارد و با توجه به شیوع سویه جدید امیکرون احتمال اوج گرفتن موج ششم کرونا دور از ذهن نیست بنابراین لازم است حساسیت‌ها و سختگیری‌ها همچون گذشته در خصوص بیماری کرونا وجود داشته باشد تا درگیر موج ششم کرونا نشویم چراکه در آستانه ایام نوروز اگر درگیر موج جدید شویم قطعاً زندگی و معیشت مردم با چالش جدی مواجه می‌شود.

گفتنی است در این جلسه برخی مدیران جدید استان مرکزی از جمله فرمانداران اراک، ساوه، شازند، آشتیان، خنداب، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل جهاد کشاورزی، مدیرکل استاندارد، رئیس دانشگاه اراک، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، مدیرکل اقتصاد و دارایی، دبیر ستاد راهبری محرومیت زدایی، مدیرکل حوزه استاندار، مدیرکل حراست استانداری، مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی، مدیرکل امنیتی، مدیر اتباع خارجی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی معرفی شدند و قرعه کشی ۸۱۰۰ واحد مسکونی در اراک نیز پایان بخش این جلسه بود.