به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، ملیکا متولی در حاشیه تمرینات امروز تیم ملی فوتبال بانوان گفت: نزدیک به ۹ ماه است که در اردوهای منظم تیم ملی حضور داریم و تمرینات خوب و سطح بالایی را پشت سر گذاشتیم. خوشبختانه شرایط آماده سازی تیم خوب و حرفهای است و توانستیم برنامههایی که کادر فنی برای ما در نظر گرفته بودند را در شرایط مطلوبی انجام دهیم و به بالاترین سطح آمادگیمان برسیم.
وی درباره حریفان تیم ملی ایران افزود: کادر فنی فیلم بازیهای هند، چین و چین تایپه را برایمان آنالیز کرده است. بدون تردید تیمها برای راهیابی به این مسابقات تلاش زیادی میکنند، چرا که سطح این مسابقات بالا است، ولی ما هم انگیزه و قدرت بالایی داریم. به هماهنگی خوبی رسیدهایم و از لحاظ روحی و بدنی شرایط خوبی داریم.
مدافع تیم ملی فوتبال بانوان اضافه کرد: با توجه به اینکه در این رقابتها ۱۲ تیم برتر آسیا قرار دارند و همه به این موضوع اشراف کامل دارند که کار سختی را پیش رو داریم، اما هدف ما در این دوره از رقابتها تاریخ ساز شدن فوتبال بانوان است و میخواهیم یک بار دیگر قدرت فوتبال بانوان ایران را در آسیا به نمایش بگذاریم و در این راه هم تمام تلاشمان را به کار میگیریم تا نسلی شگفتی ساز باشیم.
متولی در پایان با اشاره به حمایتهای فدراسیون فوتبال در حوزه بانوان گفت: نگاه فدراسیون به فوتبال بانوان نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده است. با توجه به اینکه از سال ۹۰ عضو تیم ملی فوتبال بانوان در ردههای مختلف بودم، اما حمایت فدراسیون فوتبال در این چند ماه بی سابقه بوده است. سعی خواهیم کرد با حمایتهای بیش از پیش مسئولین و تلاش مستمر پاسخگوی زحمات آنها باشیم.
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