به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هیئت دولت که به صورت کامل به گزارش‌دهی و اخذ تصمیم برای رفع مشکل سیل‌زدگان کشور اختصاص داشت، پس از ارائه گزارش مفصلی از وضعیت ۴ استان سیل‌زده کشور از سوی وزرا و استانداران، ضمن تشکر از همه کسانی که در این چند روز برای کاهش آلام مردم سیل‌زده تلاش کردند، گفت: کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس، همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های دولتی، نهادهای انقلابی و عمومی، نیروهای بسیج و نیروهای مسلح و نیروهای مردمی از جلوه‌های ویژه در موارد بروز حوادث طبیعی در کشورمان است.

وی با بیان اینکه برخی خسارات ناشی از سیل به گونه‌ای است که اگر به سرعت برطرف نشود، باعث خسارات ثانویه و سنگین‌تر خواهد شد، تصریح کرد: خسارات سیل جمع‌بندی و به جلسه بعدی دولت و یا حداکثر ظرف یک هفته ارائه تا هر چه سریع‌تر تصمیمات لازم در خصوص آن‌ها اتخاذ شود.

رئیس‌جمهور افزود: باید به شکلی برنامه‌ریزی و اقدام شود که خسارات وارده به مردم در زمینه مسکن، شغل و لوازم ضروری زندگی آن‌ها به سرعت جبران و تأمین گردد و علاوه بر مبلغ دویست میلیارد تومان که همین امروز به عنوان تنخواه به استان‌های سیل‌زده پرداخت می‌شود، رئیس سازمان برنامه و بودجه منابع لازم برای رفع نیازهای ضروری و فوری سیل‌زدگان را محاسبه و تأمین نماید.

حجت‌الاسلام رئیسی ادامه داد: درس مهم سیل اخیر در ۴ استان جنوبی و شرقی کشور این بود که باید در اجرای قانون مقابله با بحران‌ها جدی‌تر اقدام شود. برابر گزارش‌های ارائه شده در مناطقی که لایروبی انجام شده، خسارات سیل کمتر بوده و لذا ستاد مدیریت بحران باید بر اجرای این قانون و به ویژه بخش پیش‌بینی‌های لازم برای بلایای طبیعی، به شکل جدی و مؤثرتری نظارت کند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سالروز شهادت جمعی از هموطنان‌مان در حادثه پرواز شماره ۷۵۲ اوکراین، از مسئولان ذی‌ربط در دولت خواست که پیگیری‌های لازم برای رسیدگی به حقوق قانونی خانواده‌های آنان و رسیدگی به درخواست‌هایشان صورت گیرد.

در این جلسه وزرای نیرو، کشور، جهاد کشاورزی و معاون اول رئیس‌جمهور گزارش‌هایی از سفر خود به مناطق سیل‌زده ارائه کردند. همچنین استانداران سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس نیز به صورت ویدئو کنفرانس گزارشی از میزان خسارات و آخرین وضعیت امدادرسانی به سیل‌زدگان ارائه کردند.

علاوه بر این رؤسای کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و رئیس ستاد مدیریت بحران کشور در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های آتی خود برای امدادرسانی به سیل‌زدگان ارائه کردند.