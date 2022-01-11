به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اولین اقداماتی که علیرضا عاصم یوسفی پس از تصدی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی انجام داد انتصاب احمد مددی به عنوان سرپرست برای مجموعه ورزشی آزادی بود.

مددی در حالی حکم خود را برای مدیریت آزادی گرفت که دو هفته پیش از آن میان در میان هیاهو و حاشیه های بعضا خودساخته از مدیریت باشگاه استقلال کناره گیری کرده بود و همین مسئله انتقاداتی را نسبت به تعریف پست جدید برای او مطرح کرد.

با این حال احمد مددی از ۶ مهرماه به جای قدرت الله سیف مدیریت مجموعه ورزشی آزادی را به عهده گرفت اما حالا و بعد از گذشت بیش از سه ماه بحث کنار رفتن او مطرح شده است.

حتی در این زمینه نام گزینه هایی هم برای سرپرستی مجموعه ورزشی آزادی مطرح شده اما هنوز نهایی نشده است.

به هر حال با وجود گذشت سه ماه و نیم از حکمی که عاصم یوسفی برای مددی صادر کرد هنوز حکم قطعی مدیریت وی ابلاغ نشده و مددی کماکان به عنوان سر پرست به کار خود ادامه می دهد. همین مسئله احتمالات مطرح مبنی بر جابه جایی وی را پررنگ تر کرده است.