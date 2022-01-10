ابتلای ۴ نفر به سویه جدید امیکرون در چهارمحال و بختیاری

سید راشد جزایری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سویه کرونا در چهارمحال و بختیاری از این زمان «امیکرون» خواهد بود، اظهار کرد: روند درمانی این سویه همچون «دلتا» است.

وی اشاره به اینکه در چهارمحال و بختیاری هفت نفر مشکوک به سویه جدید کرونا بوده‌اند، عنوان کرد: ابتلاء چهار نفر به سویه امیکرون در استان قطعی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه برای مقابله با ورود پیک جدید به استان باید میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ۸۰ درصد افزایش یابد، تصریح کرد: در حال حاضر رعایت پروتکل بهداشتی در استان ۵۸ درصد است.

کمبود واکسن «آسترارنکا» در چهارمحال و بختیاری / واکسن جایگزین وجود دارد

جزایری به کمبود واکسن «آسترازنکا» در استان اشاره کرد و ادامه داد: واکسن جایگزین «پاستوکووک» در چهارمحال و بختیاری وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

وی با بیان اینکه ۹۲ درصد از مردم چهارمحال و بختیاری دز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند، گفت: ۸۹ درصد از جمعیت استان دز دوم و ۱۶ درصد دز سوم کرونا را دریافت کرده‌اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه بیشترین استقبال از واکسیناسیون کرونا در شهرستان‌های «کوهرنگ»، «بن» و «کیار» بوده است، مطرح کرد: کمترین استقبال در شهرستان‌های «شهرکرد» و «فارسان» در بین کودکان و نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال و مادران باردار بوده است.

جزایری با تاکید بر ضرورت تزریق واکسن کرونا، افزود: از مردم استان درخواست می‌شود به منظور تزریق واکسن اهتمام بیشتری داشته باشند.