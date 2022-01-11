خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: ماجرای دعوت از شهرداران برای حضور در جلسات هیئت دولت پس از وقفه‌ای از زمان روی کار آمدن محمدعلی نجفی در دولت روحانی و همسو شدن دولت و مدیریت شهری آغاز شد.

این ماجرا ادامه پیدا کرد و پیروز حناچی نیز در زمان تصدی خود به عنوان شهردار تهران، در جلسات هیئت دولت حضور داشت. اما به یکباره در خرداد ماه ۹۹ نام پیروز حناچی به دلیل برخی اختلافات میان شهرداری و دولت، از لیست میهمانان جلسه کابینه روحانی خط خورد.

تا پایان دولت یازدهم و دوازدهم نیز با وجود همسو بودن شهرداری و دولت، شهردار سابق تهران موفق به حضور در جلسات هیئت دولت نشد.

نادیده گرفتن قریب به یک ساله شهردار تهران از سوی دولت، واکنش‌های زیادی را برانگیخت به طوری که بسیاری از اعضای شورای شهر دوره پنجم نسبت به این موضوع انتقاد و خواستار حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت شدند. چراکه کارشناسان و مدیران شهری همسویی دولت و شهرداری و همچنین حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت را به نفع شهر و همچنین مؤثر در پیشبرد امور پایتخت می‌دانستند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم چراغ قرمز ورود شهردار به جلسه هیئت دولت سبز شد و با آغاز به کار مدیریت شهری دوره ششم، علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران بر جای حناچی نشست.

اعتبار صندلی زاکانی در هیئت دولت چه سودی برای تهران دارد!

زاکانی در طول حضور حدوداً ۵ ماهه خود در ساختمان خیابان بهشت، در جلسات هیئت دولت حضور یافت و کارشناسان و اعضای شورای شهر نیز همسویی دولت و شهرداری و همچنین حضور زاکانی در این جلسات را گام مثبتی در پیشرفت شهر، حل چالش‌های پایتخت و به ویژه کمک به رفع مشکلات مالی شهرداری خواندند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه مشکلات مالی، بدهی‌های دولت به شهرداری و مشکلات تأمین اعتبار در حوزه مترو و حمل و نقل عمومی از مهم‌ترین اولویت‌های شهر تهران به شمار می‌رفت؛ مدیریت شهری ششم و اعضای شورای شهر به دلیل حضور زاکانی در جلسات هیئت دولت و هم سویی وی با رئیس جمهور به حل مشکلات مالی شهر تهران امید زیادی داشتند.

با گذشت چندین ماه از روی کار آمدن مدیریت شهری ششم، حال و روز شهر حکایت دیگری از این امیدواری اعضا دارد و گویا حضور زاکانی در هیئت دولت، آنچنان که باید و شاید امیدها را برای حل مشکلات مالی پایتخت به ثمر نرسانده است.

شکست تعاملات سیاسی زاکانی برای اصلاح بودجه شهرداری

این موضوع با ارائه لایحه بودجه سال آینده شهرداری از سوی دولت نیز قوت بیشتری گرفت. چراکه دولت در بودجه سال آینده، بسیاری از ردیف‌های اعتباری پیشین را حذف و میزان اعتبارات مدیریت شهری را به شکل قابل توجهی کاهش داده است.

این در حالی است که با وجود مشکلات جدی حمل و نقل عمومی در تهران و اطلاع دولت از این موضوع، بودجه پایتخت به ویژه در حوزه حمل و نقل نه تنها افزایش نیافته بلکه از سال‌های گذشته نیز کم‌تر شده است.

به طوری که طی هفته‌های گذشته، بسیاری از اعضای شورای شهر نسبت به این کاهش بودجه انتقاد جدی کرده و خواستار اقدام عاجل شهردار تهران برای اصلاح بودجه شدند.

بودجه تهران؛ همین آش و همین کاسه

در همین خصوص نیز مهدی چمران رئیس شورای شهر پایتخت درباره جزئیات حذف بودجه سال آینده شهرداری تهران گفت: این بودجه اصلاً خوب نیست و رقم آن حتی از بودجه ۱۴۰۰ نیز پایین‌تر است. ما توقع داشتیم با وجود جلسات خود با سازمان برنامه و بودجه و دولت نیازهای شهرداری رعایت می‌شد.

وی افزود: اما با این ارقام حتی نمی‌توان ۵۰ متر مترو ساخت یا حتی نمی‌توان دو رام مترو خریداری کرد. نهایتاً شاید بتوان دو واگن مترو تهیه کرد.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: اعتبارات بسیار کم شده و این یک شوخی است و نیاز به اصلاحات اساسی برای تغییر تهران داریم. در غیر این صورت همین آش و کاسه باقی می‌ماند.

مهدی عباسی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در جلسه علنی روز گذشته شورای شهر، درباره بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: پیرو دغدغه اعضای شورای شهر تهران در خصوص بودجه سال ۱۴۰۱ و عدم تخصیص منابع لازم به شهرداری‌ها ضروری است شهرداری تهران اقدام عاجل انجام دهد.

وی افزود: همچنین لازم است پیگیری‌های مستمر و رایزنی‌های مورد نیاز با عناصر تأثیرگذار انجام شود.

کاهش عجیب و غریب بودجه سال آینده شهرداری از یک سو و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به شهرداری از سوی دیگر، آن هم با وجود حضور مستمر شهردار تهران در جلسات هیئت دولت و تعامل خوب وی با دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد چشمه امید مدیریت شهری ششم را خشک کرده است.

امیدی که به ارتباط خوب زاکانی با دولت و تأثیر گذاری این ارتباط بر کمک دولت به بدنه شهری وجود داشت.

حضور شهردار در جلسات هیئت دولت نتیجه‌ای نداشته است

در همین خصوص، ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تأثیر حضور زاکانی بر تحقق مطالبات مالی شهرداری از دولت و کمک دولت به شهرداری در این زمینه گفت: ما از اول می‌دانستیم که دولت توان محقق کردن نیازهای مالی دولت را ندارد و متأسفانه همان حداقل‌های پیشین بودجه نیز در این دوره دیده نشده است.

وی افزود: در حال حاضر در حال فشار آوردن به مجلس هستیم تا ردیف‌های اعتباری سال‌های گذشته به شهرداری تعلق گیرد. این نشان می‌دهد امیدی که داشتیم مبنی بر اینکه با حضور آقای زاکانی در هیئت دولت مشکل بودجه‌ای نخواهیم داشت؛ محقق نشده و نخواهد شد.

این عضو شورای شهر تاکید کرد: ممکن است حضور ایشان در حد هماهنگی خوب و تأثیرگذار باشد اما اینکه صرف حضور ایشان در دولت منجر به کمک به اصلاح بودجه شهرداری شود، اتفاق نخواهد افتاد.

امانی درباره پرداخت بدهی‌های شهرداری از سوی دولت نیز خاطرنشان کرد: هیچ اتفاقی برای پرداخت بدهی‌های دولت به شهرداری نیز نیفتاده است یا اگر کاری هم انجام شده ما اطلاع نداریم. چراکه قرار بود شهرداری در این باره جلسه بگذارد و با هماهنگی و شفافیت میزان بدهی‌ها و مطالبات را تعیین و راهکارهای پرداخت این موارد را مشخص کند اما تا این لحظه هیچ گزارشی در این باره به ما نرسیده است.

وی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران است در پاسخ به این سوال که به نظر شما حضور آقای زاکانی در هیئت دولت مؤثر بوده است یا خیر بیان کرد: تاکنون که ما نتیجه ملموسی را از این حضور ندیده‌ایم.

حال باید دید که زاکانی تا پایان عمر کاری خود در خیابان بهشت، آیا می‌تواند با تعاملات و ارتباطات خوب خود با دولت کاری برای شهر از پیش ببرد یا حضور وی تنها به صورت نمادین خواهد بود.