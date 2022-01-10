پدرکشی در گلستان/ قاتل کمتر از یک ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن شیخی بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیس مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری در یکی از روستاهای رامیان، سریعا عوامل گشت انتظامی و پلیس آگاهی در محل حاضر شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی رامیان ادامه داد: با حضور ماموران در محل مشخص شد، در درگیری به وقوع پیوسته فردی با هویت معلوم بر اثر اصابت جسم سخت به ناحیه سر فوت کرده است.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات خود را برای شناسایی قاتل آغاز کردند که با اشراف اطلاعاتی در همان ساعات اولیه موفق شدند متهم را که همان پسر مقتول بود، شناسایی و دستگیر کنند.

شیخی گفت: قاتل در تحقیقات فنی به عمل آمده و قرار گرفتن در برابر مستندات پلیس به قتل پدر خود اعتراف کرد.

طبق گفته جانشین فرماندهی انتظامی رامیا متهم با تشکیل پرونده به جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.