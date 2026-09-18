اهدای عضو هفتمین ایثارگر استان اردبیل در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل فرزانه اظهار کرد: زندهیاد راغب آقاجانی، ۵۹ ساله و اهل اردبیل، بر اثر خونریزی مغزی در بخش ICU ۱ بیمارستان امام رضا(ع) اردبیل بستری بود که با وجود تلاش تیم درمان، دچار مرگ مغزی شد.
وی افزود: پس از تأیید متخصصان، هماهنگی واحد فراهمآوری اعضا و رضایت خانواده، زندهیاد آقاجانی برای انجام مراحل اهدای عضو به بیمارستان امام خمینی(ره) تهران اعزام شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ضمن تسلیت و تهنیت این اقدام خداپسندانه به خانواده ایثارگر، درباره خونریزی مغزی توضیح داد: خونریزی مغزی نوعی سکته مغزی است که بر اثر پارگی یک رگ خونی در مغز ایجاد میشود و با ایجاد فشار بر بافت مغز، اختلال در رسیدن اکسیژن را به دنبال دارد.
وی افزود: ضربه به سر و فشار خون بالای درماننشده از شایعترین علل خونریزی مغزی هستند و سردرد شدید ناگهانی، ضعف یکطرفه بدن، تشنج و کاهش هوشیاری از جمله علائم آن به شمار میروند. کنترل فشار خون، داشتن سبک زندگی سالم، پیشگیری از ضربه به سر و مدیریت بیماریهای زمینهای مانند دیابت و کلسترول بالا میتواند در پیشگیری از این عارضه مؤثر باشد.
فرزانه ادامه داد: برای روح این جانبخش و ایثارگر، علو درجات و برای خانواده معزز ایشان، از درگاه خداوند متعال صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
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