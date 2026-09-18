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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

اختلاف دستگاه‌ها نباید موجب بلاتکلیفی زمین جوانان در رامشیر شود

اختلاف دستگاه‌ها نباید موجب بلاتکلیفی زمین جوانان در رامشیر شود

رامشیر - امام جمعه رامشیر گفت: اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی نباید به پای مردم نوشته شود و بلاتکلیفی جوانان در تامین زمین مسکن پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رامشیر با انتقاد از وضعیت واگذاری اراضی اظهار کرد: جوانان منطقه با مشکل جدی تامین زمین مواجه هستند و ناهماهنگی میان دستگاه‌هایی مانند اوقاف و منابع طبیعی نباید مانع خانه دار شدن مردم شود.

وی با اشاره به بسته بودن سامانه‌های ثبت‌نام مسکن افزود: متقاضیان مدت‌هاست در انتظار تعیین تکلیف هستند و نباید پاسخ جوانان صرفاً بسته بودن سامانه باشد؛ هیچ موضوع لاینحلی وجود ندارد و در صورت وجود اراده مدیریتی، مشکل زمین در این شهرستان قابل حل است.

امام جمعه رامشیر، خواستار شفاف‌سازی در حوزه موقوفات شد و تصریح کرد: اداره اوقاف باید منشا خیر برای محرومان باشد و مردم حق دارند بدانند درآمد موقوفات شهرستان چه میزان است، از چه محل‌هایی تامین می‌شود و دقیقاً در چه بخش‌هایی به مصرف می‌رسد.

وی به ضرورت پیشگیری از حوادث آبگرفتگی در آستانه فصل بارش اشاره کرد و گفت: شهرداری و دستگاه‌های متولی باید پیش از آغاز بارندگی‌ها نسبت به لایروبی ضربتی جوی‌های روباز و ساماندهی دفع آب‌های سطحی اقدام کنند تا بارش رحمت الهی به بحران برای شهروندان تبدیل نشود.

حجت‌الاسلام هاشمی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به فضایل اخلاقی و اهمیت صیانت از حیا و عفاف در جامعه بیان کرد: عفاف و پاکدامنی نشانه کرامت انسانی است و خانواده‌ها باید نسبت به تغییر ذائقه فرهنگی و آسیب‌های فضای مجازی بر سبک زندگی هوشیار باشند.

کد مطلب 6950655

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