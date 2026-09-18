به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید سلمان هاشمی در خطبههای نماز جمعه این هفته رامشیر با انتقاد از وضعیت واگذاری اراضی اظهار کرد: جوانان منطقه با مشکل جدی تامین زمین مواجه هستند و ناهماهنگی میان دستگاههایی مانند اوقاف و منابع طبیعی نباید مانع خانه دار شدن مردم شود.
وی با اشاره به بسته بودن سامانههای ثبتنام مسکن افزود: متقاضیان مدتهاست در انتظار تعیین تکلیف هستند و نباید پاسخ جوانان صرفاً بسته بودن سامانه باشد؛ هیچ موضوع لاینحلی وجود ندارد و در صورت وجود اراده مدیریتی، مشکل زمین در این شهرستان قابل حل است.
امام جمعه رامشیر، خواستار شفافسازی در حوزه موقوفات شد و تصریح کرد: اداره اوقاف باید منشا خیر برای محرومان باشد و مردم حق دارند بدانند درآمد موقوفات شهرستان چه میزان است، از چه محلهایی تامین میشود و دقیقاً در چه بخشهایی به مصرف میرسد.
وی به ضرورت پیشگیری از حوادث آبگرفتگی در آستانه فصل بارش اشاره کرد و گفت: شهرداری و دستگاههای متولی باید پیش از آغاز بارندگیها نسبت به لایروبی ضربتی جویهای روباز و ساماندهی دفع آبهای سطحی اقدام کنند تا بارش رحمت الهی به بحران برای شهروندان تبدیل نشود.
حجتالاسلام هاشمی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به فضایل اخلاقی و اهمیت صیانت از حیا و عفاف در جامعه بیان کرد: عفاف و پاکدامنی نشانه کرامت انسانی است و خانوادهها باید نسبت به تغییر ذائقه فرهنگی و آسیبهای فضای مجازی بر سبک زندگی هوشیار باشند.
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