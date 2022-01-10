سخنگوی طالبان پاکستان کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی ARY در پاکستان، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان (TTP) امروز دوشنبه در منطقه ای واقع در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شد.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، «محمد خوراسانی» که طی سال های اخیر پس از عملیات نظامی ارتش پاکستان به افغانستان متواری شده بود، امروز در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شده است.

برخی از رسانه ها در این خصوص اعلام کردند که وی در منطقه «میرانشاه» در شمال افغانستان به آموزش اعضای این گروه مشغول بود.

ارتش پاکستان پیشتر وی را در لیست افراد تحت تعقیب خود قرار داده و متهم به چندین فقره حمله به نیروهای امنیتی و بمبگذاری در این کشور کرده بود.