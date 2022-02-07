انفجار بمب در پاکستان/ ۲ نظامی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، بر اثر انفجار بمب در مسیر یک خودرو نظامی در شهر کویته واقع در ایالت بلوچستان در پاکستان، ۲ نظامی این کشور کشته شدند.

به گزارش رسانه‌های محلی، این حمله با استفاده از یک موتورسیکلت بمب‌ گذاری شده انجام گرفته است.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

ارتش پاکستان دیروز یکشنبه نیز از کشته شدن ۵ نظامی این کشور بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس در مرز با افغانستان خبر داده بود.

دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی ارتش پاکستان (ISPR) در این خصوص اعلام کرد که این حادثه تروریستی در منطقه «خُرم» هم مرز با افغانستان رخ داد.