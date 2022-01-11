سازمان سنجش تعامل مناسبی با مجلس دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منادی‌سفیدان در تشریح نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس که با حضور رئیس سازمان سنجش آموزش برگزار شد، اظهار داشت: جلسه روز دوشنبه در رابطه با موضوع بررسی نحوه اجرای قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسری بود که سازمان سنجش به ۲ هزار پرونده در زمینه تخلفات کنکور ورود کرده است.

وی ادامه داد: برخی از این پرونده‌ها مربوط به داوطلبان سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بود که در حال حاضر این داوطلبان در دانشگاه در حال تحصیل هستند و برخی دیگر مربوط به داوطلبان کنکور امسال.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: سوال تعدادی از نمایندگان در نشست از رئیس سازمان سنجش این بود که سازمان سنجش بر چه مبنایی پرونده برخی داوطلبان که در حال حاضر دانشجو هستند را رسیدگی و بعضاً اظهار نظر شده که این افراد باید مجدداً در آزمون شرکت کنند.

وی ادامه داد: با توجه به انتصاب رئیس جدید سازمان سنجش، این سازمان تعامل مناسبی را با مجلس آغاز کرده و در نشست روز گذشته نیز رئیس جدید سازمان شنونده دغدغه‌های نمایندگان مردم در مجلس بود.

منادی‌سفیدان اضافه کرد: به نظر می‌رسد با توجه به توضیحات ارائه شده در نشست روز دوشنبه نزدیک به ۹۵ درصد داوطلبان از اتهامات وارده تبرئه خواهند شد، چراکه در بسیاری از پرونده‌ها برخی افراد از سر مسائل شخصی نسبت به سایر داوطلبان شکایاتی را به سازمان سنجش ارسال کرده‌اند.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، یادآور شد: به هرحال سازمان سنجش تمامی موارد تخلف را رسیدگی می‌کند و مجلس نیز بر اجرای عدالت در خصوص پرونده‌های مفتوحه تأکید دارد و ما این موضوع را تا رسیدن به نتایج نهایی پیگیری خواهیم کرد.