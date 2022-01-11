درمان سرطان مغز استخوان با ترکیب ۵ دارو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دیلی میل، در حالی که این داروها به طور جداگانه مورد استفاده قرار میگیرند، یک مطالعه نشان داده است که در کنار هم قرار گرفتن آنها میتواند به بیماران کمک کند زندگی طولانیتر و سالمتری داشته باشند. این داروها شامل یک داروی شیمی درمانی، چندین قرص ضد سرطان طراحی شده برای مبارزه با سرطان مغز استخوان، و دگزامتازون است.
این کشف نشان دهنده اولین پیشرفت در درمان میلوما است که به آن مولتیپل میلوما نیز گفته میشود، که کمتر به درمانهای معمولی پاسخ میدهد و سریعتر از سایر اشکال سرطان مغز استخوان عود میکند.
میانگین مدت زنده ماندن بیماران مبتلا به میلوما ده سال است، اما برای برخی از بیماران بسیار پرخطر میتواند تنها سه سال باشد؛ و در این گروه است که ترکیب دارویی جدید موفقیت آمیز بوده است.
میلوما نوعی سرطان خون است که از سلولهای پلاسما، نوعی گلبول سفید ساخته شده در مغز استخوان، ماده اسفنجی در مرکز استخوانهای بزرگتر ایجاد میشود. گاهی اوقات به آن مولتیپل میلوم گفته میشود زیرا اغلب چندین ناحیه از بدن مانند ستون فقرات، جمجمه، لگن و دندهها را به طور همزمان درگیر میکند.
در مراحل اولیه میلوما هیچ علامتی ندارد، اگرچه بیماران ممکن است در نهایت درد مداوم استخوان، خستگی یا عفونتهای مکرر را تجربه کنند.
پس از تشخیص بیماری از طریق آزمایش خون، این بیماری با شیمی درمانی و پیوند سلولهای بنیادی قابل کنترل است، اما قابل درمان نیست.
محققان مؤسسه تحقیقات سرطان لندن، ترکیب پنج دارو را در آزمایشی بر روی بیش از ۱۰۰ بیمار پرخطر با گروه بیماران دارای درمان استاندارد مقایسه کردند.
نتایج حاصل از این کارآزمایی نشان داد که پس از ۱۸ ماه، ۸۲ درصد از بیمارانی که از ترکیب ۵ دارو استفاده میکردند، شاهد تثبیت سرطان خود بودند، به این معنی که در مقایسه با ۶۷ درصد از بیمارانی که از درمان استاندارد استفاده میکردند، در آینده نزدیک احتمال پیشرفت بیماری بعید بود.
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