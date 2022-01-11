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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۱۵:۳۷

ستاد علوم شناختی اعلام کرد؛

دستاوردهای تحقیقاتی حوزه علوم شناختی رونمایی می شود

دستاوردهای تحقیقاتی حوزه علوم شناختی رونمایی می شود

دستاوردهای فنی و تخصصی طرح های تحقیقاتی تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی درنمایشگاه بین المللی تهران رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی، دستاوردها و فناوری‌های حاصل از اجرای طرح‌های تحقیقاتی محققان و متخصصان که ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در دو سال گذشته حمایت کرده بهمن ماه رونمایی می‌شود.

در این نمایشگاه دستاوردهای فنی و تخصصی درحوزه علوم شناختی از متخصصان، پژوهشگران و تیم‌های پژوهشی، شرکت‌ها و مراکز علمی کشور در زمینه‌هایی از جمله ایمپلنت‌های مغزی، تحریک الکتریکی عمقی مغز، تحریک مغناطیسی مغز، واقعیت مجازی برای جوندگان، تحریک بویایی، رهگیر چشم پرتابل و رومیزی، الکترود و سیستم‌های ثبت و تحریک مغز، و نیز بازی‌ها و برنامه‌های کاربردی شناختی رونمایی و به نمایش در می‌آید.

این برنامه رونمایی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خواهد بود.

دراین رویداد نمایشگاهی، مراکز علمی و بالینی کشور می‌توانند نیازمندی‌های فنی و تخصصی خود در حوزه علوم شناختی را با برخوردرای از سقف پنجاه درصدی حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی تهیه و تأمین کنند.

کد مطلب 5396932

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