دستاوردهای تحقیقاتی حوزه علوم شناختی رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی، دستاوردها و فناوری‌های حاصل از اجرای طرح‌های تحقیقاتی محققان و متخصصان که ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در دو سال گذشته حمایت کرده بهمن ماه رونمایی می‌شود.

در این نمایشگاه دستاوردهای فنی و تخصصی درحوزه علوم شناختی از متخصصان، پژوهشگران و تیم‌های پژوهشی، شرکت‌ها و مراکز علمی کشور در زمینه‌هایی از جمله ایمپلنت‌های مغزی، تحریک الکتریکی عمقی مغز، تحریک مغناطیسی مغز، واقعیت مجازی برای جوندگان، تحریک بویایی، رهگیر چشم پرتابل و رومیزی، الکترود و سیستم‌های ثبت و تحریک مغز، و نیز بازی‌ها و برنامه‌های کاربردی شناختی رونمایی و به نمایش در می‌آید.

این برنامه رونمایی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خواهد بود.

دراین رویداد نمایشگاهی، مراکز علمی و بالینی کشور می‌توانند نیازمندی‌های فنی و تخصصی خود در حوزه علوم شناختی را با برخوردرای از سقف پنجاه درصدی حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی تهیه و تأمین کنند.