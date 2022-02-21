۱۵۰طرح تحقیقاتی و فناورانه علوم شناختی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری، به منظور ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی و درراستای تامین نیازهای داخلی وکاهش میزان وابستگی، درسال های اخیر یکصد و پنجاه طرح تحقیقاتی و پژوهشی درحوزه های علوم شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در مراکز علمی و تخصصی در سطح کشور اجرا و به اتمام رسیده است.

در هفده مرحله از فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی ازسوی این ستاد با هدف ترویج و توسعه دانش علوم شناختی و بهره مندی محققان، پژوهشگران و اساتید مراکز علمی و دانشگاهی در سطح کشور از چترهای حمایتی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، بیش از سیصد و بیست طرح مطالعاتی و تحقیقاتی تحت پوشش حمایت های این ستاد قرارگرفتند.

ازمجموع طرح های تحقیقاتی تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، تاکنون یکصد و پنجاه طرح با برخورداری از حمایت های این ستاد به اتمام رسید و بیش از یکصد و هفتاد طرح دیگر در حال اجرا است.

ساخت انواع دستگاه های تصویربرداری ازمغز، ثبت سیگنال های مغزی و تحریک مغزی از جمله دستآورهای اجرای طرح های تحقیقاتی در امر تولید و ساخت فناوری های شناختی درکشور بشمار می آید.

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برای ترویج و ارتقای دانش درحوزه های علوم شناختی و فناورانه و نیز پیشبرد اجرای طرح های تحقیقاتی درحال حاضر با بیش از یک هزار و پانصد تن از اساتید، محققان و متخصصان در۶۰ مرکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی در استان های مختلف کشور همکاری و مشارکت دارند.

درسال جاری در هشت مرحله فراخوان، یکصد و شصت طرح تحقیقاتی توسط مراکز علمی و پژوهشی برای برخورداری ازچترحمایتی ستاد در زمینه های روانشناسی، فناورانه، نگاشت مغز، مدیریت، آموزش و پرورش، توانبخشی شناختی و علوم اعصاب ارایه شده است که برخی از این طرح ها مصوب و در حال اجرا است.

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در راستای اهداف و سیاست های راهبردی خود می کوشد با حمایت از طرح های پژوهشی فناورانه و استفاده از امکانات و ظرفیت های داخلی، فرصت ها و بسترهای لازم را برای ترویج و توسعه دانش علوم شناختی در کشور فراهم کند و با تامین نیازهای این حوزه، زمینه دستیابی به خودکفایی و کاهش وابستگی ها حاصل شود.