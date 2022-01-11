آمار واقعی از میزان اشتغال شهرستان فردوس استخراج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حلاج مقدم دوشنبه شب در پنجمین کمیته سرمایه گذاری و اشتغال فردوس با بیان اینکه با ثبت میزان اشتغال دستگاه‌های اجرایی در سامانه رصد و کنترل‌های لازم میزان اشتغال شهرستان مشخص می‌شود، تاکید کرد: تمام مدیران شهرستان مکلف هستند با هماهنگی یکدیگر آمار دقیق و واقعی از میزان اشتغال تثبیت شده و شغل‌های جدید را استخراج تا برای برنامه‌ریزی های کلان فردوس ملاک عمل قرار گیرد.

نگرانی از رشد مهاجرت از فردوس

وی رشد مهاجرت افراد جویای کار و تحصیل کرده را از فردوس نگران کننده دانست و گفت: با وجود رشد جمعیتی که در شهرستان داریم این رشد مهاجرت نشان از عدم استفاده کافی از ظرفیت‌های اشتغال در واحدهای تولیدی است که امیدواریم با عملیاتی شدن مصوبات سفر اخیر استاندار به فردوس این مهم نیز محقق شود.

حلاج مقدم با اشاره به اینکه ظرف ۵ ماه آینده دو واحد تولیدی کارخانه آرد زرین و مفتول آلومینیوم با اشتغال ۲۰۰ نفر راه اندازی خواهد شد، گفت: این دو کارخانه که مشکل اعتباری داشتند، در سفر اخیر استاندار به فردوس مشکلات تسهیلاتی آنها رفع و با تاکید استاندار در خصوص عملیاتی شدن مصوبات سفر، در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از آنها خواهیم بود.

فرماندار فردوس از بانک‌ها نیز خواست نسبت به تأمین ضمانت نامه‌های بانکی با افرادی که قادر به معرفی ضامن جهت اخذ تسهیلات اشتغال نیستند نهایت همکاری را انجام، تا در عین نظارت و کنترل مشکل آنها رفع شود.

مشکلات تسهیلات کرونا رفع شود

وی همچنین بانک‌ها را مکلف کرد تا میزان تسهیلات اعطایی به آسیب دیدگان از کرونا و مشکلاتی که موجب عدم پرداخت برخی از این تسهیلات شده را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام تا جهت رفع موانع موجود از طریق استان اقدام شود.

وی تاکید کرد: با این وجود میزان تسهیلات پرداختی فردوس به آسیب دیدگان از کرونا در سطح استان بالا و ممتاز است ولی باید به این موضوع نیز اعتراف داشت که این تسهیلات نتوانسته جبران چندانی از خسارت وارده به این عزیزان داشته باشد.

حلاج مقدم از صندوق کارآفرینی امید که توانسته تسهیلاتی به ۱۸۸ نفر پرداخت کند تقدیر و افزود: این صندوق در سال جاری ۱۳۳ شغل را تثبیت و ۴۷ شغل جدید نیز ایجاد کرده است.

برای جذب تسهیلات مشاغل خانگی شناور استان تلاش شود

وی با بیان اینکه امسال تسهیلات مشاغل خانگی و پشتیبان در استان شناور و سهمیه مشخصی برای شهرستان‌ها اعلام نگردیده گفت: در فرصت کوتاه باقی مانده طرح‌های اشتعال آفرین شناسایی و به بانک‌ها معرفی تا بتوان میزان بیشتری از این تسهیلات شناور را جذب شهرستان کرد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردوس نیز با ارائه آماری از میزان اشتغال دستگاه‌های اجرایی از ابتدای سال گفت: در حوزه اشتغال روستایی دستگاه‌های حمایتی توانسته‌اند ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات جهت هزار و ۱۵۸ نفر در سامانه کارا ثبت که تمام این طرح‌ها مورد کنترل و ارزیابی قرار گرفته و فقط ۲ درصد تخلف داشته‌اند که بازپس‌گیری تسهیلات به این افراد در دست اقدام است.

حمید صولتی عنوان کرد: از ابتدای امسال ۳ طرح دستمزد یارانه بیمه‌ای و کارورزی در زیست بوم اشتغال با توجه به رویکرد دولت جدید تغییر پیدا کرده و ۱۰ نفر در طرح یارانه دستمزد، ۶ نفر در مشوق بیمه‌ای، ۲ نفر در کارورزی و۶۷ نفر در مهارت آموزی در محیط واقعی کار در سامانه کارا ثبت شده است.

ثبت ۱۰۷ درصدی میزان تعهد اشتغال فردوس

وی با اشاره به اینکه در سامانه رصد ۷۵۳ شغل جدید در سال جاری برای شهرستان فردوس تعریف شده افزود: با توجه به ثبت ۸۱۰ نفر در این سامانه ۱۰۷ درصد تحقق اشتغال داشته‌ایم که علیرغم این میزان اشتغال اداره برق و آموزش و پرورش هیچ گونه اشتغال ثبت نکرده‌اند و برخی دستگاه‌ها مانند: شهرداری‌ها، حمل و نقل جاده‌ای، میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و زندان نیز کاستی‌هایی در ثبت میزان تعهد اشتغال دارند.

صولتی همچنین از معرفی ۲ میلیارد تومان تسهیلات در بخش مشاغل خانگی از ابتدای امسال به بانک‌ها خبر داد و گفت: ۲۰ مجوز برای اشتغال ۱۱۳ نفر در این خصوص صادر شده است که مورد پایش و ارزیابی نیز قرار گرفته است.

وی از جذب ۵۰ درصد طرح‌های معرفی شده به بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون خبر داد و افزود: مابقی نیز در دست اقدام هست و یا افراد برای دریافت به بانک‌ها مراجعه نکرده‌اند.