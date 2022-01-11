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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۰۹

طی مراسمی؛

«رضا ایرانپور» به عنوان رئیس دفتر شورای نگهبان قرچک معارفه شد

«رضا ایرانپور» به عنوان رئیس دفتر شورای نگهبان قرچک معارفه شد

قرچک- « رضا ایرانپور» طی مراسمی به عنوان رئیس دفتر شورای نگهبان قرچک معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «رضا ایرانپور» طی مراسمی با حضور حجت الاسلام سید عبدالوهاب میراشرفی، رئیس هیأت نظارت بر انتخابات تهران به عنوان رئیس دفتر شورای نگهبان قرچک معارفه شد.

در این مراسم از زحمات خلیلی، رئیس پیشین دفتر شورای نگهبان در قرچک تقدیر شد.

کد مطلب 5397040

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