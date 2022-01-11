به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دفترچه انتخاب رشته‌های تحصیلی کنکور ۱۴۰۰ بخشی از رشته‌ها نیازی به شرکت در آزمون نداشت و داوطلبان ورود به دانشگاه می‌توانستند در پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی و تنها با معدل دیپلم در دانشگاه‌ها ثبت نام کنند و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

بر اساس شناسنامه کنکور سراسری سال ۱۴۰۰، میزان ظرفیت پذیرش با سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۲۹ هزار و ۵۰ نفر اعلام شده بود.

اخذ دیپلم نظام آموزشی جدید (۳-۳-۶) حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ یا دارا بودن مدرک پیش‌دانشگاهی و یا اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و یا کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای برای متقاضیان الزامی بود.

دارندگان دیپلم فنی و حرفه‌ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی بودند امکان ثبت نام در این کدرشته‌ها را نداشتند.

در زمان انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ پس از سه بار تمدید فرصت انتخاب رشته‌های بدون آزمون، تعداد ۱۱۱ هزار و ۸۷۵ نفر متقاضی تحصیل در رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی با معدل کتبی یا کل دیپلم در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی شدند که بخشی از این داوطلبان در مهرماه ثبت نام کردند.

پس از آن در آذرماه و بر اساس مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ مقرر شد برای ظرفیت‌های خالی مانده رشته‌محل‌هایی که در مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۰ تکمیل نشده، پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) برای نوبت بهمن ماه صورت گیرد.

در نهایت فرصت انتخاب رشته‌های بدون آزمون در نوبت بهمن ماه تمدید شد و تعداد ۵۸ هزار و ۴۱۴ نفر پذیرفته شدند که از این تعداد ۳۷ هزار و ۳۰۱ نفر در رشته‌های دانشگاه پیام نور و ۱۸ هزار و ۲۴۲ نفر در رشته‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی پذیرفته شدند، همچنین ۲ هزار و ۸۷۱ نفر در سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پذیرفته شده‌اند.