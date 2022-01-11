از مزایای خرید بلیط هواپیما چارتر و لحظه آخری بیشتر بدانید!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر اهل سفر و گردشگری باشید حتما میدانید که یکی از راههای مدیریت هزینههای سفر انتخاب بلیط هواپیما ارزان قیمت است چرا که قیمت بلیط هواپیما قسمت زیادی از هزینههای سفر را شامل میشود. یکی از راههای خرید ارزان بلیط هواپیما انتخاب پرواز چارتری یا لحظه آخری است. در این مطلب با ما همراه باشید تا از مزایای خرید بلیط هواپیما چارتری و لحظه آخری به صورت کامل مطلع شوید و در ادامه معتبرترین و ارزانترین مرجع خرید بلیط هواپیما را بشناسید.
بلیط چارتر
اولین و مهمترین نکتهای که برای خرید ارزانترین بلیط چارتر هم برای پروازهای داخلی و هم پروازهای خارجی باید به آن دقت کنید، زمان خرید بلیط است. به طور کلی در زمانهای کم سفر سال هنگامی که به زمان پرواز نزدیک میشویم قیمت بلیط هواپیما چارتر ارزان تر میشود، چون ممکن است تمام ظرفیت صندلیهای چارتر پر نشود و چارتر کننده برای اینکه ضرر خود را به حداقل برساند بلیط هواپیما ارزان چارتر را در اختیار مشتریان قرار میدهد. این نوع بلیط در واقع همان بلیط لحظه آخری چارتر است. اما عکس این امر زمانی اتفاق میافتد که بخواهید در زمانهای پرتردد سال مانند تعطیلات تابستان یا عید نوروز به مسافرت بروید. در این مواقع با توجه به تقاضا بالای مسافران برای خرید بلیط هواپیما، قیمت بلیط چارتری هواپیما افزایش مییابد و ممکن است از قیمت بلیط سیستمی هواپیما هم بیشتر شود. معمولا بهترین زمان برای خرید پرواز چارتری ارزان، اسفند ماه و بعد از تعطیلات نوروز است.
بلیط لحظه آخری
در واقع بلیط هواپیما لحظه آخری بلیطی است که بر روی پروازهای چارتر ارائه میشود. گاهی نیز پیش میآید که آژانس چارتر کننده موفق به فروش تمامی بلیطها نمیشود. به همین دلیل تصمیم به فروش بلیطها به صورت نرخ لحظه آخری میکند. در فروش بلیط لحظه آخری هواپیما چارترکننده ظرفیت باقیمانده را با در نظر گرفتن تخفیف بر روی بلیطهای چارتر به فروش میرساند. به این ترتیب قیمت بلیط لحظه آخری از قیمت بلیط چارتر و قیمت بلیط سیستمی ارزانتر خواهد شد.
یکی از نکاتی که برای خرید بلیط لحظه آخری باید به آن توجه داشت این است که زمان فروش بلیط هواپیما لحظه آخری به زمان پرواز بسیار نزدیک است. از این رو انتخاب پرواز لحظه آخری بیشتر مناسب کسانی است که برنامهریزی دقیقی برای سفر خود ندارند و میتوانند هر لحظه آماده سفر باشند. به صورت کلی ارزانترین بلیط لحظه آخری را در زمانهای کم سفر سال و زمانهایی که به ساعت پرواز بسیار نزدیک هستند میتوانید پیدا کنید. در زمانهای پرتردد سال و تعطیلات ممکن است حتی قیمت بلیط لحظه آخری هواپیما از نرخ بلیط سیستمی هم بیشتر شود. این نکته را هم در نظر داشته باشید که بلیط لحظه آخری چارتر فقط در مسیرهای پرتردد وجود دارد.
مهم ترین مزیت بلیط چارتری و لحظه آخری
مهمترین مزیت خرید بلیط هواپیما لحظه آخری و بلیط چارتری صرفهجویی در هزینه است. تقریبا برای اکثر افراد موضوع مدیریت هزینههای سفر از اهمیت بالایی برخوردار است. به صورت کلی بلیط لحظه آخری در مقایسه با سایر بلیطها دارای قیمت کمتری بوده و کمک زیادی در ذخیره بودجه فرد میکند. البته خرید بلیط لحظه آخری ارزان قیمت در بعضی مواقع تبدیل به چالش خواهد شد چرا که قیمت آن به تقاضای مسافران ارتباط مستقیمی دارد. اما با استفاده از سامانه های خرید معتبر و جامع مثل فلای تودی می توانید از تمامی بلیط های ارزان قیمت و لحظه آخری خبردار شوید و در بهترین زمان خرید خود را انجام دهید.
چگونه بلیط چارتر و لحظه آخری را با بهترین قیمت بخریم؟
فلای تودی بهترین مرجع خرید بلیط هواپیما چارتر، انتخاب گستردهای را از میان پروازهای چارتر در اختیار مسافران قرار میدهد و خرید اینترنتی بلیط هواپیما چارتر و لحظه آخری را برای مسافران عزیز راحت میکند. همانطور که گفتیم در ایامی به جز ایام تعطیل، هر چه به تاریخ پرواز نزدیکتر شویم نرخ بلیط لحظه آخری ارزانتر میشود. به صورت کلی با مشاهده روند تغییر بلیطها و چک کردن قیمت آن در روزهای متوالی میتوان نسبت به نرخ حدودی بلیط لحظه آخری آگاهی پیدا کرد.
برای خرید پرواز چارتر از فلای تودی، کافی است پرواز مورد نظر خود و تاریخ سفر را در صفحه پرواز فلای تودی جستجو کنید. در صفحه نتایج جستجو، لیستی از تمامی پروازهای موجود از ارزانترین به گرانترین برای شما به نمایش در میآید. در کنار پروازهایی که به صورت چارتر ارائه میشوند، میتوانید برچسب چارتر را ببینید. به این صورت میتوانید با مقایسه قیمتها و در کوتاهترین زمان، اقدام به رزرو بلیط هواپیما چارتر و یا لحظه آخری کنید.
یکی از قابلیتهای خوب فلای تودی تقویم قیمتی است که به کمک آن میتوانید ارزانترین پروازها را در حوالی تاریخ انتخابی مشاهده کنید و آگاهانهتر تصمیم بگیرید. همچنین میتوانید با استفاده از فیلترهای موجود مثل انتخاب نوع پرواز سیستمی یا چارتری، نوع ایرلاین و نمودار حداقل و حداکثر قیمتی، راحتتر به بلیط مورد نظرتان دسترسی پیدا کنید.
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