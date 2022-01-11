به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «فی المدت المعلوم ۲» به عنوان یک فیلم کمدی، اجتماعی به کارگردانی رویا شریف و تهیه‌کنندگی مشترک سیدمحسن جاهد و رویا شریف به بررسی معضلات جوانان از سن بلوغ تا رسیدن به سن ازدواج می‌پردازد و در بهمن ماه جلوی دوربین می‌رود.

بازیگرانی که حضورشان در این فیلم قطعی شده است عبارتند از امیرحسین رستمی، مهدی سلطانی سروستانی، صبا گرگین پور، هولیا دیکن بازیگر زن ترکیه‌ای.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «عههه این دختر خارجیه تو تهران چیکار می‌کنه؟! یعنی مشکلات جوونای ما، برا اونا هم اینقدر مهم و جذاب شده؟!»

تعدادی از عوامل اصلی این فیلم عبارتند از: فیلمنامه نویس: مهدی علی‌میرزایی، مدیر فیلمبرداری: سیدمحسن جاهد، مدیران تولید: سعید بصیری و رزا شریف، برنامه ریز: علی جاهد، طراح گریم: مهری شیرازی، طراح لباس: مهدیه ذاکری، مشاور رسانه‌ای: آرین حبیب زاده.