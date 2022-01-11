موفقیت نخبگان ایرانی در طراحی سامانه هوشمند «امن آزمون»

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به نیاز و ضرورت آموزش‌های مجازی و برگزاری آزمون‌های آنلاین در دنیای امروز، شرکت «رایانش مبین هوشیار » عضو پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با مدیریت دکتر سروین قادری و با حضور ۴ دانشجوی نخبه به عنوان هسته فنی این استارت‌آپ، نرم‌افزار امن آزمون را راه‌اندازی کرد.

بر این اساس در این سامانه هوشمند که تا کنون در بیش از ۱۲ هزار آزمون از جمله آزمون زبان دانشگاه تهران، آزمون جامع دانشگاه آزاد و آزمون های نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹ در دو دانشگاه مورد استفاده قرار گرفته سلامت این آزمون‌ها در حد مطلوبی حفظ شده است.

«امن آزمون» استارت‌آپی نوین در حوزه هوش مصنوعی

این سامانه از اپلیکیشن ممتحن / وب سایت حفاظت شده ممتحن، پنل نظارت (استاد) و پنل مدیریت و تحلیل اطلاعات تشکیل شده و آزمون در محیطی که مجهز به دو دوربین مجزا است برگزار می‌شود. یکی از دوربین ها مشخصا چهره فرد و دوربین دیگر تمام اتاق آزمون را تحت نظارت دارد.

آزمون در محیط SEB ( (Safe Exam Browserطراحی شده و به محض ورود به این برنامه، ویندوز قفل شده و کاربر نمی تواند به سایر نرم افزارها و محیط ویندوز خود دسترسی داشته باشد.

اپلیکیشن «امن آزمون» علاوه بر دریافت تصاویر محیط آزمون، تصاویر اسکرین موبایل را نیز دریافت می کند.

در «امن آزمون» کاربر باید جهت شرکت در آزمون مجازی از یک PC یا Laptop با میکروفن، بلندگو و وب کم متصل به اینترنت به همراه یک موبایل هوشمند با سیستم عامل اندروید نسخه ۵ و بالاتر استفاده نماید.

مزایای استفاده از اپلیکیشن «امن آزمون»

در این نرم‌افزار امکان جعل هویت و انجام آزمون به جای شخص دیگر، ارتباط ممتحنین به صورت حضوری و مجازی و اشتراک تصویر، احتمال امتحان گروهی و امکان استفاده از منابع اطلاعاتی غیر مجاز مانند کتاب، پویشگر آنلاین، و نرم افزارهای خاص به حداقل می رسد. همچنین کشف تقلب تا حد خوبی مستند و انکارناپذیر می شود و حداقل اخلال در روند آزمون را برای ممتحن ایجاد کرده و امکان برگزاری آفلاین را فراهم می کند.

آزمون گیرنده در این اپلیکیشن به چه مواردی دسترسی دارد؟

احراز هویت هوشمند از طریق تشخیص چهره به صورت مستمر در طول آزمون برای ممتحن فراهم است. همچنین ثبت متناوب تصویر ممتحن و صفحه موبایل وی در طول آزمون، محدودیت دسترسی به وب سایت های دیگر و نرم افزارهای غیر مجاز در نسخه وب (Safe Browsing)، ذخیره تصاویر پاسخنامه و نظارت روی موبایل در صورت قطع شدن اینترنت و ارسال پس از اتصال مجدد و دریافت ویدئوچت استاد و امکان رفع ابهامات در این سامانه برای ممتحن فراهم است.

امکانات پنل نظارت «استاد» در سامانه «امن آزمون»

در این بخش از امن آزمون نیز نظارت بر اجرای امتحان از طریق برقراری ویدئوچت با هر یک از دانشجویان مورد نظر، برقراری ویدئو چت تنها با درخواست استاد و بدون نیاز به تأیید دانشجویان، مشاهده و پایش تصاویر متناوب ثبت شده از دانشجویان و صفحه موبایل ایشان، تعریف و مدیریت آزمون، بارگذاری سوال و مشاهده پاسخنامه و تأمین امنیت سؤالات و رمزنگاری تا زمان شروع امتحان در اختیار استاد قرار دارد.

پنل مدیریت و تحلیل در سامانه «امن آزمون» چه کارایی دارد؟

حضور مستمر دانشجو در تصاویر ثبت شده با تشخیص چهره هوشمند، موارد خروج دانشجو از محیط اپلیکیشن آزمون، حضور افراد غیر در تصاویر نظارت، گزارشات و نمودارهای سلامت آزمون دانشجویان در طول امتحان و در مقایسه با یکدیگر، شناسایی خودکار صدای گفتار در محیط آزمون (در نسخه ۲,۵) و شباهت یابی خودکار پاسخ سؤالات دانشجویان (در نسخه ۲,۵) از جمله امکانات این پنل است.

مزایای استفاده از نرم‌افزار «امن آزمون» نسبت به راهکارهای جایگزین

برقراری ویدئو چت تنها با درخواست ناظر و بدون نیاز به تأیید شرکت کننده، عدم نیاز ناظر به کنترل برخط چندین ویدئوی همزمان، نظارت نامحسوس که شرکت کنندگان را حتی بدون حضور ناظر در حالت احتیاط قرار می دهد، جمع آوری امن پاسخنامه با هویت مشخص و در زمان مجاز، محاسبه خودکار امتیاز سلامت و نمودارهای تحلیلی سلامت آزمون، قابلیت عملکرد یکپارچه با دیگر ابزارهای برگزاری آزمون مجازی از جمله Moodle و ... از جمله برتری‌های این سامانه است.

گفتنی است شرکت «رایانش مبین هوشیار» به مدیریت دکتر سروین قادری علاوه بر طراحی نرم‌افزار «امن آزمون» پلتفرم‌های دیگری از جمله CICAP اولین پلتفرم هوش مصنوعی ایران با بیش از ۴۰ ماژول هوشمند تصویر/گفتار/ویدئو/متن، سپنتا: اولین سامانه اصلاح خودکار ساختار و قالب پایان نامه در کنار اصلاح نگارشی و املایی، پایش تردد: تشخیص هویت افراد در تردد با تطبیق چهره با دقت بسیار بالا و مقاوم در برابر زاویه و نور نامناسب، KYC: احراز هویت با تطبیق چهره و تشخیص خودکار زنده بودن تصویر با دقت مورد نیاز حوزه بانکی و داشبورد کرونا: غربالگری از صوت سرفه، تشخیص و پیش بینی وخامت کرونا از CT، ECG و Clinical Data را نیز در کارنامه حرفه‌ای خود دارد.

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