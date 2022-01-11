به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم دلخوش در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ دی ماه) در نطق میان دستور خود گفت: از جدیّت رئیس جمهور و همکارانشان برای کنترل شیوع بیماری کرونا و اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص تشکر می‌کنم، اینکه امروز تعداد فوتی‌های در اثر بیماری کرونا به تعداد انگشتان دست کاهش پیدا کرده قابل تقدیر و تحسین است.

وی با اشاره به درخواست مجددا نمایندگان بر اساس ماده ۱۳۰ آیین نامه داخلی مجلس جهت بررسی طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه، اضافه کرد: در زمان بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس اقشار مختلفی از جامعه را تحت پوشش قرار دادیم، مجلس به بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان، کارکنان سازمان زندان‌ها، پرسنل پزشکی قانونی، کارکنان دانشگاه پیام نور، کارکنان فنی‌حرفه‌ای و سایر اقشار کشور کمک کرده است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از طرفی در خصوص بازنشستگان هم مجلس در قانون برنامه پنجم مصوبه‌ای داشته تا حقوق این قشر همسان سازی شده و فاصله پایین ترین دریافتی با بالاترین دریافتی را ۱۰ درصد تعیین کردیم که اجرای دقیق آن باید مورد پیگیری قرار بگیرد.

دلخوش گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این ضعف وجود دارد که اگر افزایش حقوق کارکنان در سال آتی زیر ۱۰ درصد باشد اما تورم بالای ۴۰ درصد ظلم به کارمندان است، به رئیس جمهور می‌گویم بفرست به سمت سفره ها نانت را، امروز برای زخم درمان را، تجدید نظر کن تو ای رئیس جمهور، اوضاع حقوق کارمندانت را.

وی تاکید کرد: اینکه ملاک محاسبه بازنشستگی و پاداش کارکنان خدمت را ۳ سال اخر سال محاسبه شود و بعد از ۳۰ سال هم دو سال به سن بازنشستگی آنها اضافه شود، ظلم به بیکاران و کارکنان فعلی بوده و مشکلات کشور را بیشتر می‌کند، از این رو از همکاران خواشمندم این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برخی از دستگاه‌ها در ارتباط با ارز ترجیحی پیگیری هایی دارند و به دنبال جبران ما به التفاوت خودشان هستند؛ شاه کلید بودجه سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی است، ما معتقدیم هنر دولت باید این باشد که جلوی رانت خواران را بگیرد و دست اضافه خواهان را قطع کنند نه اینکه صورت مسئله را در شرایط فعلی کشور حذف کند، حذف ارز ترجیحی به ضرر دولت است.

دلخوش تاکید کرد: در حال حاضر برای وزارت بهداشت ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده در حالی که این وزارت خانه نیاز خود را ۹۶ هزار میلیارد تومان و ۲ و نیم برابر بودجه پیشنهادی دولت اعلام کرده است. آیا در این شرایط وزارت بهداشت می‌تواند مشکلات دارو ودرمان مردم را حل کند؟ اینکه وزارت خانه‌های دیگر هم پیگیر بودجه خود هستند نشان می‌دهد لایحه بودجه امسال کارآمد نیست.

وی با بیان اینکه موضوع ارز ترجیحی باید در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته و برای آن تصمیم گیری شود، افزود جلسه غیر علنی بگذارید و ابعاد آن را کارشناسی کنید تا در آینده جامعه دچار بحران و مشکل نشود. برای مردم دغدغه ایجاد نکنیم. (همراه و صمیمی و وفادار همند، همسایه دیوار به دیوار همند، تردید نکن که مردمان این خاک در سختی روزگار غم خوار همند).

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: از هیات رئیسه درخواست دارم جلسه‌ای غیر علنی برای بررسی و تعیین تکلیف ارز ترجیحی تشکیل دهد تا همه نمایندگان برای تصمیم گیری در این موضوع مهم مشارکت کنند.