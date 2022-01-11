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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۱۴:۳۶

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مطرح کرد؛

شناسایی ۱۹ بیمار کرونایی جدید در چهارمحال و بختیاری

شناسایی ۱۹ بیمار کرونایی جدید در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از شناسایی ۱۹ بیمار مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: چهار بیمار در مراکز درمانی استان بستری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید راشد جزایری با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۲۰۸ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری مراجعه کردند، اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲۶۶ هزار و ۶۶ مورد نمونه‌گیری انجام‌شده است.

وی گفت: هم‌اکنون چهار بیمار با شرایط وخیم در بخش‌های ویژه مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری بستری هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصریح کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۸۷ هزار و ۲۶۱ نفر در استان چهارمحال و بختیاری به این بیماری مبتلا شده‌اند.

جزایری تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های استان را ۳۰ نفر اعلام کرد و افزود: مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری هزار و ۷۶۱ نفر است.

وی عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته ۱۹ بیمار مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است که از این تعداد چهار بیمار در مراکز درمانی استان بستری شده اند.

کد مطلب 5397368

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