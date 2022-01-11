شناسایی ۱۹ بیمار کرونایی جدید در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید راشد جزایری با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۲۰۸ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری مراجعه کردند، اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲۶۶ هزار و ۶۶ مورد نمونه‌گیری انجام‌شده است.

وی گفت: هم‌اکنون چهار بیمار با شرایط وخیم در بخش‌های ویژه مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری بستری هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصریح کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۸۷ هزار و ۲۶۱ نفر در استان چهارمحال و بختیاری به این بیماری مبتلا شده‌اند.

جزایری تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های استان را ۳۰ نفر اعلام کرد و افزود: مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری هزار و ۷۶۱ نفر است.

وی عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته ۱۹ بیمار مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است که از این تعداد چهار بیمار در مراکز درمانی استان بستری شده اند.