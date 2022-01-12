فرانسه از «سرعت کند» مذاکرات هسته ای با ایران انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ژان ایو لودریان»، وزیر امور خارجه فرانسه در نشستی گفت: مذاکرات بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران چنان کند پیش می‌رود که بعید است «در یک چارچوب زمانی واقع‌بینانه» به توافقی منجر شود.

لودریان در پارلمان فرانسه گفت: «مذاکرات در وین در جریان است، اما از دیدگاه ما کند و بسیار کند است.»

وزیرخارجه فرانسه در ادامه گفت: به دلیل اقدامات ایران و مسیر برنامه هسته‌ای آن، یک ضرورت و فوریت بسیار حیاتی (برای گفتگوها) وجود دارد.

هشتمین دور از گفتگوهای برچیدن تحریم‌ها عصر دوشنبه دو هفته گذشته با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام به ریاست «علی باقری» مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد و این گفتگوها همچنان ادامه دارد.

روز گذشته نیز نماینده روسیه در مذاکرات وین برای برچیدن تحریم‌ها علیه ایران از نشست مجدد اعضای برجام (بدون ایران) با هیأت آمریکا خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، میخائیل اولیانوف در پیامی توئیتری نوشت: عصر دوشنبه شرکت کنندگان برجام (بدون ایران) و آمریکا مجدداً برای مقایسه متون گرد هم آمدند. جلسه نسبتاً کوتاهی بود.

وی افزود: با توجه به برخی ابهامات در این زمینه، اجازه دهید تاکید کنم که در بسیاری از مواقع اعضای برجام از جمله ایران در غیاب ایالات متحده ملاقات می‌کنند.